Estilo e identidad
Análisis
Miércoles, 20 septiembre 2017, 00:57

La primera derrota oficial de la temporada encajada en Las Palmas deja un mal sabor de boca y ciertas dudas. No por la derrota en sí, ya que entra dentro de las posibilidades, esto es deporte, el momento de cada partido y el rival también juegan. De nuevo, al Athletic se le vio sin continuidad ni fluidez en el juego, a la vez que espeso a la hora de construir y finalizar.

Con uno de los medios centros metido entre los centrales para dar salida al balón, y el otro muy solo en la zona central, se necesitan jugadores entre líneas que generen movilidad y sean el nexo de unión entre el centro del campo y la delantera. La movilidad provoca dudas en el rival, si hay cambio de marcas, o espacios, si deciden marcar al hombre. Estos jugadores podrán dar continuidad al juego y opciones para progresar, a través de ellos o de los espacios que vayan abriendo.

«No tiene un juego vistoso... pero su compromiso con el estilo que practica hace que tenga una identidad fuera de toda duda» El rival de esta noche

Si este perfil de futbolistas y de juego no están sobre el campo, no queda más remedio que jugar más directo, saltándote esa línea de creación previa antes de la finalización. Todas las opciones son válidas: esto es fútbol profesional y al final se trata de sacar los partidos adelante.

Pero todo ello no quita para que el equipo tenga un perfil definido, y, aunque las rotaciones por acumulación de partidos sean necesarias, haya jugadores que marquen el estilo y el equipo tenga una identidad. Estilo e identidad deben de ir de la mano aunque a veces cambies el dibujo, y de alguna manera deben permitir a los jugadores reconocerse en ellos. La identidad no se cimienta sobre la urgencia y seguro que el cuerpo técnico está trabajando sobre ello.

Ziganda y Kepa en el entrenamiento del lunes. / BORJA AGUDO

Si hay un equipo que sabe bien a lo que juega es el rival de hoy, el Atlético de Madrid: Su estilo e identidad están muy definidos: ordenados, líneas muy juntas, contundentes y fuertes físicamente. Es de los conjuntos que no tiene un juego vistoso, ni busca generar fútbol entre líneas. De hecho, ni siquiera ficha ese perfil de jugadores. Pero el compromiso de todos con el estilo que practican les da una identidad que está fuera de toda duda.

Con este partido, el Athletic inicia una serie de encuentros en esta primera vuelta en casa que le va a situar por lo que va a pelear esta temporada. Después del Atlético de Madrid, pasarán por San Mamés Sevilla, Barça, Villarreal, Real Madrid, para finalizar con dos derbis, Real Sociedad y Alavés.

No me cabe duda de que todos estos equipos, excepto el Alavés, que no ha comenzado bien, van a pelear por ocupar los puestos europeos al final de la temporada. Dependiendo de qué resultados obtenga frente a ellos, sabremos dónde se sitúa el Athletic.