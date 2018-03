Escoltas ¿Hubiera sido mejor no detener a Puigdemont? Sólo él lo sabrá, pero más tarde, cuando lo sepamos todos Manifestantes protestan frente a la prisión 'Justizvollzugsanstalt (JVA) Neumuenster' tras la detención del exlider catalán Carles Puigdemont. / Efe MANUEL ALCÁNTARA Viernes, 30 marzo 2018, 01:11

La protección es insuficiente porque son más los atacantes y el Ministerio del Interior ha enviado más guardianes a Cataluña. La detención del terrible personaje llamado Carles Puigdemont trae locos a los que más presumían de ‘seny’. Tres de los cuatro acompañantes del expresident han sido detenidos, pero no parados, cuando lo arrestaron el Domingo de Ramos. Todos ellos quedaron en libertad horas más tarde, incluso los acusados del encubrimiento, que sigue siendo un delito penado con hasta tres años de cárcel. A este paso va a llegar un momento en el que haya más gente fuera de la cárcel que dentro y el peligro es que se confunden los que entran con los que salen. Para evitarlo, en la escasa medida de lo posible, el Ministerio del Interior ha mandado allí a más gente, por si no hubiera bastante con la que hay.

¿Hubiera sido mejor no detener a Puigdemont? Sólo él lo sabrá, pero más tarde, cuando lo sepamos todos. La momentánea solución no soluciona nada, pero hace crecer el número de escoltas, que ya no pueden andar por el monte solos, como en el poema lorquiano, porque llevan detrás de ellos a varios mossos, que antes escoltaban a los separatistas. Ahora se les ha unido Podemos para no condenar la violencia, ni la alianza. No sabemos si hay demasiados policías o si lo que sobran son delincuentes camuflados, pero como todas las primaveras andamos pidiendo escaleras para llegar a la cruz y quitarles a los cristos callejeros y a las vírgenes con ojeras las espinas que les hemos puesto, día a día, durante el año. Una semana no va a ser suficiente, por muy santa que sea, porque vendrán otras, unas detrás de otras.