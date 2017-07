El entendimiento como objetivo El Rey pidió ante el Parlamento británico «fórmulas satisfactorias» para todos en Gibraltar y expresó pesar por el ‘Brexit’ EL CORREO Miércoles, 12 julio 2017, 21:46

El viaje oficial de los Reyes a Reino Unido constituye, por su relevancia y su agenda de trabajo, una oportunidad inmejorable para realzar los vínculos e intereses comunes que unen a ambos países en el momento en que comienza el pulso negociador sobre las condiciones del ‘Brexit’. El discurso de Felipe VI ante los representantes de las dos Cámaras británicas fue una medida descripción de cómo España y Reino Unido pueden seguir siendo «amigos, socios y aliados». La relación entre las dos familias reales europeas más importantes, en cuanto al peso demográfico y económico de sus respectivos países, puede contribuir a preservar los lazos institucionales, los intercambios comerciales y los derechos de los nacionales residentes en el otro. Incluida la necesidad de reconducir la cuestión de Gibraltar hacia «acuerdos y fórmulas satisfactorias para todos», tal como señaló ayer el Rey. Todo ello teniendo siempre en cuenta que España es socio -y además un socio clave- de la UE y de la zona euro, de modo que en ningún caso puede procurar ni asumir fórmulas de acuerdo bilaterales que no vayan en consonancia con los intereses europeos puestos en juego en la negociación sobre los términos de la salida de Reino Unido de la Unión. De ahí que la visita oficial del Jefe del Estado español a Gran Bretaña se base en la ineludible defensa de los intereses comunes de los veintisiete países que continuarán en la UE, tratando de obtener resultados positivos para el conjunto de la Unión. Porque de lo contrario será imposible lograr ventajas particulares. No se trata de un equilibrio sencillo de mantener en las relaciones internacionales. Mucho menos después de oír las palabras del titular del Foreign Office, Boris Johnson, advirtiendo de que Reino Unido no piensa atender a las obligaciones financieras contraídas como miembro de la UE en las condiciones fijadas por esta. El Rey subrayó ayer que a nuestro país le «pesa» la decisión adoptada por los británicos «en el ejercicio de su soberanía», aunque «la respetamos profundamente». Junto a los requerimientos de la seguridad compartida, Felipe VI acertó al poner el acento en los ciudadanos españoles y británicos, y en las respectivas empresas, como protagonistas y demandantes de la máxima colaboración entre ambos países.