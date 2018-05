Un ejercicio de responsabilidad

A falta de cambios de última hora en el tablero político catalán que le sirvieran de percha, el PNV se aferró ayer a su sentido de la responsabilidad para justificar su apoyo a los Presupuestos del Estado pese a seguir activo el 155. Se trata, en efecto, de una decisión responsable a la par que acertada. No lo tenían fácil los jeltzales, atrapados entre sus pasadas promesas de no pactar con el PP mientras continuara la intervención de la autonomía catalana y la tentación de cobrar, ya y en efectivo, el alto precio en el que tasaron sus decisivos votos en el Congreso. Puestos en la balanza los intereses de la ciudadanía vasca y los legítimos suyos como partido, de un lado, y la solidaridad con el independentismo catalán, de otro, el PNV ha optado con buen criterio por los primeros. Habría carecido de sentido renunciar a una subida de las pensiones del 1,6% este año, frente al 0,25% previsto, a otra equivalente a la inflación el próximo -las mínimas y las de viudedad se revalorizarán más- y a 540 millones en inversiones en Euskadi. Hacer seguidismo de la alocada estrategia de Quim Torra habría salido muy caro. Tampoco tenía lógica que los jeltzales contribuyeran a derribar a Rajoy con un rechazo de sus Cuentas cuando la alternativa al PP que asoma en los sondeos es Ciudadanos, cuyo discurso recentralizador y contrario al Concierto Económico ha disparado las alarmas en el nacionalismo vasco. La aprobación de los Presupuestos beneficia a más de nueve millones de jubilados, allana el camino de la recuperación económica, da un impulso a infraestructuras estratégicas para Euskadi y aporta una cierta estabilidad en un escenario convulsionado por la crisis catalana. Por lo tanto, el PNV tiene sobrados argumentos para justificar su 'sí'. Lo que no se entiende es que entre ellos pretenda incluir que «es la decisión que de forma más eficaz va a contribuir al pronto levantamiento del artículo 155». Resulta comprensible que Sabin Etxea haga escorzos por compatibilizar su apoyo a Rajoy con guiños de complicidad al nacionalismo catalán. Pero no puede desconocer que el 155 desaparecerá cuando Torra desee: en cuanto forme un Gobierno operativo, sin consejeros presos o huidos de la Justicia. Con el aval a sus Cuentas, Rajoy salva un match-ball que amenazaba con forzar un adelanto electoral. Pero solo se trata de una prórroga a una legislatura fallida en la que su único objetivo es ya resistir. Dejar pasar el tiempo, mientras sigue acechante la sombra de la corrupción. Tras el arresto del exministro Zaplana, demoledor para la imagen del PP, se avecina la sentencia del 'caso Gürtel'. Otro clavo más sobre un proyecto político que parece agotado.

Una reforma soberanista del Estatuto

La actitud del PNV con los Presupuestos contrasta con su acuerdo con EH Bildu sobre el preámbulo de un eventual nuevo Estatuto. Solo una premeditada renuncia a actualizar la Carta de Gernika puede explicar que los jeltzales recuperen su perfil más soberanista y, en abierta competición con la izquierda abertzale, pongan el listón tan alto que de hecho frustran una reforma legal. Apelar al derecho a decidir, la bilateralidad o a una inquietante distinción entre «ciudadanía» y «nacionalidad» es poco compatible con la búsqueda de un acuerdo de amplias mayorías, que refleje los plurales sentimientos de identidad que coexisten en Euskadi y susceptible de ser aprobado en el Congreso. Entenderse con EH Bildu por la mañana y con el PP por la tarde quizás sea una inteligente fórmula para abarcar todo el marco político. Pero un asunto tan serio como la reforma del Estatuto requiere, al menos, la misma responsabilidad y sentido de la realidad que el PNV ha mostrado en otras ocasiones.