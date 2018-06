Determinadas personas La estrategia de las defensas es siempre la misma: intentar demorar al máximo el inicio de los juicios Cristina Cifuentes estaba citada a declarar ante la jueza que lleva su caso, pero logró no hacerlo asegurando que tenía migrañas FERNANDO LUIS CHIVITE Viernes, 29 junio 2018, 23:39

Esta columna empieza frunciendo el ceño y mirando con desconfianza a la palabra migrañas. A principios de semana, Cristina Cifuentes estaba citada a declarar ante la jueza que lleva su caso, pero logró no hacerlo asegurando que tenía migrañas. Me sorprendió que se lo permitieran. Y pensé: ¿Se puede alegar dolor de cabeza o, si lo prefieren, migrañas (es decir, mucho dolor de cabeza) para no cumplir un deber de tanta importancia? ¿Eso vale? La pregunta es retórica, lo sé. Porque la respuesta es ambigua y, sin embargo, todos la entendemos con absoluta claridad: depende. Depende de quién seas, of course. La mayoría de la gente ni siquiera se atrevería a pensar en hacer algo así. Te tomas dos aspirinas y vas. Y si te sigue doliendo la cabeza, te aguantas. Pero a determinadas personas les vale. Al día siguiente, otro ejemplo: Eduardo Vela, el principal acusado en el juicio de los bebés robados, un octogenario con problemas de memoria (o eso parece), alega grandes mareos, lo llevan al hospital y el juicio que por fin acababa de iniciarse queda de nuevo en suspenso. Al día siguiente, otra historia más o menos parecida: José Ángel Fernández Villa, el histórico sindicalista asturiano acusado de apropiación indebida de fondos del SOMA-UGT, se presenta en el juzgado apoyándose con ambos brazos en dos mujeres de su familia y su abogada pide que se suspenda el juicio alegando problemas de memoria y enfermedad mental sobrevenida. Está visto que en este tipo de casos se estila la estrategia de la dilación. Nadie está obligado a declarar contra sí mismo, obviamente. Nadie lo va a hacer. Uno puede responder «no sé», «no me consta», «no me acuerdo», a todas las preguntas comprometidas que le hagan. Es lo normal. Pero por encima de eso la estrategia de las defensas es siempre la misma: intentar demorar al máximo el inicio de los juicios, que pase el tiempo, que los acusados envejezcan, presentar todo tipo de argucias dilatorias y recurrir y recurrir una y otra vez. Al final, la mayoría de estos acusados son ancianos, titubean, cabecean, no entienden bien (o lo fingen), no se acuerdan de nada, se confunden. Puede que acaben ingresando en prisión, pero son gravosos, necesitan cuidados especiales porque ya están enfermos y toman mucha medicación. Respecto al caso concreto de los niños robados, todo es tiempo. Cuando en 2011 la Fiscalía aceptó por fin las angustiosas demandas del colectivo de víctimas, ya se decía que había pasado mucho tiempo de todo. La Justicia es lenta. Siempre es igual. Pero la verdad también envejece, aunque no lo parezca. Al menos, deja de urgir, deja de quemar. Hay algo vergonzoso y extraordinariamente descorazonador en el hecho de especular con la dilación. Y en el hecho de que se consienta. Somos tiempo. Y la verdad y la Justicia también lo son.