En mayo del 68, Sartre insultó a De Gaulle y un fiscal ordenó su detención. Malraux, ministro de Cultura, informó al presidente. De Gaulle mandó que soltaran a Sartre. «No se puede encarcelar a Voltaire. Luis XIV no lo hizo». Lo del general francés debe de ser una manifestación de la «altura de miras», expresión boba que tantos invocan para cualquier cosa que tenga que ver con no fiarse de lo que un político vaya a hacer. El que no tiene responsabilidad alguna sí sabe qué hay que hacer. Cuando murió Luis XIV, el duque de Orleáns asumió la regencia y sí mandó detener a Voltaire. En 1734 también lo mandaron detener tras las ‘Cartas filosóficas’. Fue cuando se refugió en el castillo de Madame du Châtelet. Sobre lo de Cataluña, dice Fernando Savater que «algunos personajillos deberían llevar una época larga en la cárcel». Y no hay voltaires ni sartres. Tras el 68 y convocar un referéndum sobre las regiones, que perdió, de Gaulle dimitió.