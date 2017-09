1-O: el día después La salida al ‘procés’ requerirá una revisión del marco autonómico, fundamentalmente en su alcance económico y financiero MANFRED NOLTE Lunes, 25 septiembre 2017, 02:39

Hay un tiempo de guerra, un tiempo de armisticio y un tiempo de paz. La eclosión soberanista producida en los últimos meses y en particular en las últimas semanas y días en Cataluña ha tenido el efecto de una declaración de guerra intelectual: la guerra entre el principio del ‘statu quo’ constitucional de una parte y de otra una revolución que pretende hacer añicos la legalidad vigente amparándose en una pretendida legitimidad construida básicamente sobre sentimientos, y difícilmente reconducible a la cordura de las razones.

Legalidad versus pretendida legitimidad. Ley, Estado de Derecho y Constitución frente al sentimiento patriótico independentista, el hartazgo de navegar en una contracorriente así percibida de forma subjetiva, alentada quizá en un sutil adoctrinamiento proindependentista con escaso contrapunto objetivo que desea sellarse con el portazo y el abandono de la casa común. Una casa que ya no se siente como propia, una casa en la que se nos margina y se nos roba, y en todo caso donde hace tiempo que no se adivina el calor del hogar.

Queda la duda de si razones económicas convencerán a desarraigos sentimentales

Nada más helador para unos oídos imparciales como recordar la frase de Pilar Rahola, conocida independentista catalana y exdirigente de Esquerra Republicana que resume el actual sentimiento secesionista: «Los españoles me repugnan como el olor a pescado. Si suspenden la autonomía habrá una revuelta catalana u otra guerra civil». Pilar Rahola ha ganado en 2017 el ‘Ramon Llull de les Lletres Catalanes’ que otorga la editorial Planeta, el premio más importante de la literatura catalana, por su novela, ‘Rosa de Cendra’ sobre la convulsa ‘Setmana Tràgica’ (1909). Dicen que es muy buena novela, aunque presuntamente, el premio solo se otorga a políticos nacionalistas y de izquierdas. En una entrevista concedida al periódico El Nacional, Rahola vaticinó con acierto que antes de otoño existiría la posibilidad de intervención de la autonomía catalana, agregando que si eso sucediese habría una «revuelta catalana a lo grande». La que ya se intuye y adelanta.

En cuanto a la viabilidad económica de Cataluña, Rahola asume el papel de heroína de la utopía europeísta catalana. Según la comentarista, es España quien no podría sobrevivir si Cataluña no fuera parte de la Unión Europea. «La Unión Europea (UE) es una unión fundamentalmente económica, por eso Cataluña no solo puede formar parte de ella sin la ayuda de España, sino que España no podría sobrevivir si Cataluña no formase parte de la Unión Europea. Los catalanes estamos convencidos que la UE nos va a aceptar por varios motivos. El primero es que el euro no se puede permitir que más de 7.000 multinacionales que hay en Cataluña y 8 millones de personas estén fuera de la moneda. En segundo lugar, no podemos olvidar que la economía española y catalana están muy relacionadas y todos los productos que se exportan de España a Europa pasan por Cataluña. Si Cataluña estuviera fuera de la Unión se dificultaría con aranceles la venta de esa mercancía. A nadie le interesa que los catalanes no estuviéramos en la Unión Europea», sueña despierta Pilar Rahola.

Pero se acabó. Nos vamos por las buenas o por las malas. No es que no me sienta parte de ese todo que me fagocita sino que además lo detesto. Estamos, en su consecuencia, en el epicentro del estallido de esa guerra entre banderas: la de la única reconocida por el ordenamiento jurídico frente a la que se hará ondear sobre los estragos de la revolución, sean cuales sean los estragos que esta acarree.

Resulte como resulte el seudo-referéndum del 1-0, la vida sigue y a la guerra habrá de seguirle inexorablemente el armisticio. Hablo, como es obvio, de un armisticio de los sentimientos, que deberán ser aparcados temporalmente para buscar una posible vía de compromiso.

Se ha de tratar de un armisticio que preserve una salida negociada y que otorgue a Cataluña el convencimiento de que sus latidos pueden ser escuchados con total atención y respeto por la Nación Española. Pero simultáneamente, el restablecimiento del daño legal producido en el ‘Parlament’ junto al apuntalamiento moral de la indivisibilidad de España, el principio del imperio de la Ley y del Estado de Derecho deberán ser requisitos previos indivisibles del paquete de la futura negociación, que se reputa imprescindible.

Ya he expresado en estas mismas páginas que la salida al ‘procés’ requerirá previsiblemente una revisión de la Constitución y del marco autonómico, fundamentalmente en su alcance económico y financiero, algo que, según parece, Luis de Guindos y Cristóbal Montoro están apuntando -como en otras ocasiones- a destiempo.

El 25 de julio de 2012, la Cámara catalana aprobó el llamado ‘pacto fiscal’, que pedía para Cataluña un sistema fiscal semejante al concierto económico vasco. Dicho pacto se consideraba como la última posibilidad de entendimiento entre Cataluña y España. Dos meses después Mariano Rajoy transmitió a Artur Más la imposibilidad de negociar la propuesta. Es aquí, con los tiempos y reservas anteriores donde debe retomarse el diálogo y alcanzar una paz deseablemente duradera. Queda la duda de si razones económicas convencerán a desarraigos sentimentales.