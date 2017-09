Desmontando el referéndum

Con las detenciones del equipo del vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, que preparaba toda la organización de la consulta ilegal del 1 de octubre, las concentraciones de los independentistas y antisistema en la calle y la reacción de los grupos nacionalistas y populistas abandonando el Congreso, Mariano Rajoy quiso reunirse ayer con los dos líderes constitucionalistas. La situación de desmantelamiento del referéndum está provocando tal tensión institucional que el presidente del Gobierno quiso dar una explicación personal a Pedro Sánchez y a Albert Rivera sobre la gravedad del momento político que atraviesa nuestro país con el desafío soberanista de la Generalitat y sus socios. Fueron dos reuniones. Por separado. Al terminar, el dirigente socialista comunicaba que suspendía su agenda internacional. Tan consciente de la fase tan delicada que los responsables políticos democráticos tienen que afrontar que, en cuestión de horas, sus reservas iniciales para apoyar al Gobierno del PP se tornaron en predisposición manifiesta a hacerlo para defender la legalidad frente al golpe a la Constitución que dio el Parlamento catalán hace 15 días. Aunque lo explique otro. A Sánchez le cuesta hacerse la foto con Rajoy. Seguramente porque está pensando en la recomposición de la unidad de la izquierda. Su pánico escénico a aparecer alineado con la derecha le ha llevado a protagonizar actuaciones contradictorias. Y sus portavoces se han hecho un lío durante un par de días. Las votaciones sobre la propuesta de Ciudadanos en el Congreso, que pedía apoyar al Gobierno sin reservas, acabaron siendo las contrarias a lo que habían acordado. Porque habían decidido, según reveló Soraya Rodríguez, que votarían ‘sí’ a la propuesta de Ciudadanos, que si no lograban introducir sus enmiendas optarían por la abstención. En ningún caso un ‘no’ como luego hicieron transmitiendo una imagen que no era real. Porque el apoyo de los socialistas, con más complejos y cálculos que Ciudadanos, se mantiene, aunque a veces no lo parezca y solo se note en los días pares. Con los alcaldes socialistas en Cataluña que, como otros ediles del PP y Ciudadanos están sufriendo una presión constante por parte de la Generalitat y las CUP, con dirigentes como un César Luena recién recuperado por Pedro Sánchez, que habla de «delirio y autoritarismo de la minoría independentista», el PSOE ayer abandonó la equidistancia, «incluso en medidas que resultan difíciles de aceptar», reconoció Ábalos. Porque no es el momento para maniobras de distracción, como pretende Podemos.

El Estado está persiguiendo el delito con todas sus consecuencias. Y está desmantelando un referéndum ilegal convocado por un Gobierno que, con esta Constitución, no tiene potestad para convocarlo. Puigdemont acusa al Estado de «suspender de facto» la autonomía. Pero fue el Parlament el que suprimió la autonomía cuando aprobó las leyes de la desconexión que vulneraban su propio Estatuto.

Sin censo oficial, intervenidas las papeletas, sin comunicaciones para constituir mesas, no podrá celebrarse un referéndum con garantías. Habrá votos. Pero no tendrán ningún valor jurídico. Los independentistas les hicieron creer a los ciudadanos que solo porque ellos lo decidieran iban a poder celebrar la consulta. Les mintieron. Después del fracaso será el momento de retomar el diálogo que reclama el lehendakari Urkullu. Habrá que ver las condiciones.