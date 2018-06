Cuentas al límite Editorial El Gobierno de Sánchez tendrá que asumir que sus márgenes presupuestarios son muy limitados en los dos años que restan de legislatura EFE EL CORREO Viernes, 29 junio 2018, 02:21

El Congreso aprobó ayer los Presupuestos del Estado del presente año con todas las inversiones para Euskadi que el PNV pactó con el PP antes de derrocar a Mariano Rajoy. Las enmiendas a su propio proyecto que los populares introdujeron en el Senado para vengar la «traición» del nacionalismo vasco fueron derribadas por una relación de fuerzas similar a la que aupó a Pedro Sánchez a La Moncloa. La paradoja de que un Gobierno minoritario del PSOE se pronunciara a favor del mismo proyecto de Rajoy que los socialistas descalificaron hace poco más de un mes con gruesa artillería dialéctica no debería soslayar lo más importante: el reconocimiento compartido de que los márgenes presupuestarios son muy limitados. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, advirtió ayer de las consecuencias que el conflicto comercial desencadenado por Donald Trump puede acarrear a las economías de la UE. El fuerte encarecimiento de los costes energéticos y las vicisitudes que la Unión atraviesa en cuanto a su propia estabilidad –frente al Brexit y frente a la división que se agudiza ante la migración– han de invitar al Gobierno a perfilar con el máximo pragmatismo el cuadro macroeconómico de 2019. Sobre todo, cuando está en entredicho el compromiso español de reducción del déficit y la desbocada deuda pública sigue al alza. Pedro Sánchez debiera tener el buen gusto de no imputar a la herencia recibida las dificultades con las que su Gobierno se encuentra para despejar el horizonte presupuestario de los dos años que restan de legislatura. El Ejecutivo no podrá contar con el viento a favor que benefició a Rajoy en el tramo final de su mandato. Tampoco sus declaraciones de europeísmo atenuarán las exigencias de consolidación fiscal, asumidas constitucionalmente. Con ese horizonte a la vista y una asfixiante minoría parlamentaria, se enfrenta al reto de aprobar el techo de gasto y las Cuentas de 2019, cuyas magnitudes no podrán ser sensiblemente superiores a las del Presupuesto actual, salvo que proceda a una brusca e impopular subida de impuestos para contar con un mayor colchón de gasto.