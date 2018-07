Cuadrar el círculo Editorial Las promesas sociales del Gobierno chocan con la exigencia de contralar el déficit, salvo que el aumento de impuestos anunciado por Sánchez sea draconiano e impopular Pedro Sánchez. / EFE EL CORREO Lunes, 2 julio 2018, 00:58

Las primeras medidas anunciadas por el Gobierno de Pedro Sánchez aspiran a dar visibilidad al cambio político registrado en España tras la triunfante moción de censura del PSOE. El presidente socialista ha asumido la estabilidad presupuestaria como una apuesta propia, aunque no es una opción, sino una exigencia de la UE. Sin embargo, la batería de promesas y globos sonda lanzados hasta ahora pone en entredicho tal objetivo por el fuerte aumento del gasto que implican, que difícilmente podrá ser compensado con una subida de impuestos como la que prepara el Ejecutivo. Lo ha admitido la propia ministra de Economía, Nadia Calviño, al confesar sus dudas sobre el cumplimiento del déficit del 2,2% comprometido para este año. Solo asegura que no superará el 3%. Como si no hacer los deberes de Bruselas fuera voluntario. La tramitación del techo de gasto y de los Presupuestos de 2019 pondrá a prueba la capacidad de Sánchez para trenzar acuerdos y la credibilidad tanto de sus palabras –sujetas a misteriosos vaivenes– como de su compromiso ya en revisión con la ortodoxia contable. Gobernar es priorizar. Y ser consciente de que, aunque se planteen iniciativas poco discutibles, socialmente avanzadas o electoralmente rentables, nada resulta gratis. No lo es equiparar la subida de las pensiones con la inflación y enterrar buena parte de la impopular reforma aprobada por el PP. La sostenibilidad del sistema necesitará ingresos muy superiores a los que pueden aportar el aumento de las cotizaciones a dos millones de trabajadores con el que ya amaga el Ejecutivo o el demagógico impuesto a la banca anunciado por el PSOE. Será una opción legítima, pero tampoco sale gratis suprimir los peajes de las autopistas –el Estado deberá asumir su costoso mantenimiento y vera mermada la recaudación del IVA–, ni eliminar el copago farmacéutico a los pensionistas, que ronda los 500 millones al año. Es lógico que Sánchez intente imprimir un giro social a su gestión, necesitado como está de convertirla en una palanca para resucitar al PSOE en las urnas. Pero el cúmulo de buenos propósitos esbozados por los miembros de su Gobierno será inviable sin acuerdos políticos de amplio espectro. Y choca con el control del déficit exigido por la UE, salvo que la subida de impuestos anunciada la pasada semana por el presidente en Bruselas sea tan draconiana que compense por si sola el fuerte ascenso del gasto público que suponen sus promesas, aún a riesgo de sufrir un severo desgaste político. El Gobierno se enfrenta a la cuadratura del círculo. Un ejercicio que requiere pulso firme y una extraordinaria habilidad. No basta solo con sonrisas.