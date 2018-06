El chasco La decisión de adjudicar un ministerio específico a la cultura no se ha visto acompañada de una firme apuesta por la cultura en mayúsculas JOSÉ MARÍA ROMERA Viernes, 8 junio 2018, 00:27

No hay por qué suponer que detrás de la elección de un ministro de Cultura deba haber una concepción determinada de la cultura. Hemos conocido ministros y ministras del ramo bastante cultos, pero también otros ideólogos, burócratas, pedagógicos, academicistas, gestores y hasta castizos como ha sido el caso del más reciente, y no por ello sus políticas han ido siempre por los derroteros que vaticinaba su perfil. Siempre se ha dicho que el truco está en contar con buenos colaboradores. Además quienes lo conocen coinciden en asegurar que este Màxim Huerta es un buen tipo. Cae bien, la gente le aprecia, sabe escuchar, tiene sensibilidad. Y con eso basta, por lo visto. Uno de sus admiradores incondicionales acaba de escribirlo en un panegírico de urgencia: «Ahora descubro asombrado que hay que tener grandes méritos para ocupar un ministerio». Viene a ser la versión actualizada de la célebre sentencia zapateril: «No sabes, Sonsoles, la cantidad de españoles que podrían ser presidentes del Gobierno». Quizá la apoteosis de excelencia que había acompañado a la dosificada información del día de nombramientos puso demasiado alto el listón de las expectativas. Había sido como un goteo de premios gordos en el sorteo de la Lotería, una cascada incesante de titulaciones selectas y de historiales impecables que hacía concebir la ilusión de un responsable de Cultura importado directamente del Parnaso. Sin embargo lo de los ministros «empezó con máximos y acabó con mínimos», como ha resumido con sorna el novelista Pérez Andújar. Todos tenemos un pasado y sería injusto reprochar a Huerta su paso por el abracadabrante mundo de la tele rosa. Ciñámonos, pues, a su ya nutrida obra novelesca, más cercana al neointimismo sentimental y esteticista para adolescentes que al desafiante universo narrativo de Philip Roth o a la cuidada prosa de Muñoz Molina. Por lo que uno ha alcanzado a ver en una exploración de urgencia pero no por ello superficial, la literatura de Màxim Huerta está llamada a ocupar un puesto destacado en el pujante mercado de los libros livianos, más mercancía que arte, concebidos para acabar en guiones de película de éxito comercial. Lo preocupante sería que las legítimas aspiraciones literarias del autor se tradujeran en una política cultural del mismo signo. Sería el triunfo de la cultura 'mainstream', más dirigida al consumo que a la formación o a la crítica, y más ligada a la industria del entretenimiento que a la búsqueda de altas metas intelectuales. Lástima que la decisión de adjudicar un ministerio específico a la cultura -con el inevitable apéndice del deporte, otra de las acreditadas habilidades del nuevo ministro- no se haya visto acompañada de una firme apuesta por la cultura en mayúsculas. El consuelo puede ser que partimos de un chasco; de ahí en adelante las cosas solo pueden mejorar.