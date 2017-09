Cataluña, en tensión El Estado de derecho no puede modular sus actuaciones según la oportunidad, pero tampoco permanecer ajeno a los efectos EL CORREO Jueves, 21 septiembre 2017, 01:35

La detención de 14 personas implicadas en los preparativos del referéndum ilegal convocado para el 1 de octubre, entre ellas altos cargos de la Generalitat, y los registros en diversas dependencias de la administración catalana constituyen, desde el punto de vista de los procedimientos abiertos para impedir la realización de tal consulta, una medida lógica. Y lo son teniendo en cuenta la incautación de medios y materiales que podrían corresponder a la comisión de delitos de desobediencia, prevaricación y de malversación de fondos públicos. Sin embargo, es evidente que lo sucedido ayer tendrá consecuencias políticas en cuanto al incremento de la distancia que separa a la Cataluña secesionista respecto al no nacionalismo catalán y al resto de España. La actuación de la Guardia Civil obedeció a un auto del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona que vendría investigando sobre el tema desde febrero. El Estado de derecho no puede modular su actuación con arreglo a consideraciones de oportunidad o conveniencia política. Pero las instancias judiciales tampoco deberían permanecer ajenas a los efectos que susciten sus resoluciones. En este sentido, es indispensable que las formaciones políticas y las demás instituciones del Estado expliquen con claridad y moderación la naturaleza judicial de las órdenes de detención y registro. Evitarían así que se jaleara esa intervención en tanto que está sujeta a derecho y no forma parte de ninguna escalada intencionada de la tensión en o con Cataluña. Es de esperar que la suerte de los detenidos, considerados al parecer el núcleo organizador del referéndum del 1-O, no les conduzca a la privación de la libertad . Y es que parece reconocible que, aun en el caso de haber sido instigadores o autores de uno o varios posibles delitos con la convocatoria de la consulta suspendida por el Constitucional, ésta no va a tener lugar más que en forma de movilización de protesta.

Puigdemont responsable

Pero corresponde a los gobernantes de la Generalitat y a los partidos que los respaldan corregir el rumbo de acontecimientos que apuntan a una espiral creciente de despropósitos independentistas, seguidos ineludiblemente de medidas políticas de contención y de procedimientos judiciales de depuración de responsabilidades. Es una insensatez que, suspendido el referéndum independentista del 1 de octubre y desmantelados materialmente buena parte de sus preparativos, el independentismo gobernante insista en emplear sus esfuerzos en la movilización de sus adeptos en torno a una consulta simulada. El Gobierno Puigdemont quiso adelantarse ayer a los hechos que está fomentando el propio independentismo declarando que «el Estado español ha suspendido de facto el autogobierno catalán». Es inaudito que quien encabeza la vulneración de las normas legales desde el propio poder autonómico acuse a otras instituciones de ir en contra del Estado de derecho. Pero aún más reprochable resulta que las distintas instancias de la Generalitat continúen embarcadas en una deriva hacia la división interna y la ruptura con el resto de los españoles. Por cuestionable que resulten unas u otras decisiones judiciales o el modo de llevarlas a cabo, el victimismo no es culpa de quienes se mueven dentro de la legalidad, sino el mecanismo de exacerbación de sentimientos que emplean aquellos que pretenden desbordar los cauces normativos de convivencia.