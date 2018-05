Casi todos a la cárcel

El empresario Francisco Correa, al que se supone cabecilla de la red, ha sido sentenciado a 51 años y Luis Bárcenas, extesorero del PP, a 33. Los jueces consideraron probada la trama de corrupción y creen que Rajoy no fue fiel a la verdad al negar la existencia de una 'caja B' donde se pudiera guardar todo, excepto el pestazo que propagan los corruptos afines a su partido. Por eso, el PSOE se reunió ayer para presentar una moción de censura y Podemos, siempre atento al desguace, anuncia que la respaldará. El único que aplazará su decisión es Ciudadanos. ¿Cómo puede acabar lo que empezó mal y no admite que vaya peor? Las condenas, si se suman, sin contar la de Zaplana, acusado de blanqueo de capitales y de delito fiscal, dan 351 años. Demasiado para una vida tan corta como la que nos concedieron los volubles dioses, que no tienen tiempo sino espacio.

Ayer se reunió el PSOE para estudiar la presentación en sociedad de la nueva moción de censura. Lo único que no pueden apreciar los jueces es el 'riesgo de fuga' porque todos están presos. No se puede ser prisionero y al mismo tiempo temer que te encarcelen. La sentencia de la Gürtel ha dejado a Rajoy en paños menores, pero es lo único que tiene para taparse. La película española está tan llena de males que ya nadie sabe quiénes son los malos de la película. El fallo judicial hace más profunda la crisis del PP, mientras Ciudadanos detecta cómo acuden a su seno gentes a las que no había llamado. La sentencia ha dejado al presidente desnudo y sin tener qué ponerse, mientras la crisis independentista sigue su maldito curso y Puigdemont espera sin desesperarse. «Todo el que aguarda sabe que la victoria es suya», pero hay triunfos que se parecen mucho a nuestra derrota, cuando sólo falta un año para las elecciones y no sabemos lo que vamos a elegir.