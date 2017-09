Cañerías Si Madrid tenía su escándalo acuático del Canal de Isabel II, los catalanes tienen ahora su ‘operación Aquarium’ MARIA MAIZKURRENA Miércoles, 20 septiembre 2017, 00:57

En Suiza los billetes atascan las cañerías de los váteres y en España las cañerías de la política se están atascando con tanto dinero negro como corre por ahí, además de otras cosas. Corren los trenes, corre el viento de otoño, corren las gentes a sus quehaceres, corren los políticos y solo la política va lenta como una tubería a punto de tupirse. No hay comunicación que la despeje. Unos corren a ponerse a salvo, otros huyen del 3%, algunos corren a tomar el poder, aquellos a tomar asiento preferente para estudiar con detenimiento el gran nudo gordiano del momento, que es donde confluyen los que corren y los que están quietos, pero, eso sí, dejándose llevar por la corriente. En ese nudo de raíles que nadie sabe cómo desenredar se perfila a través de la niebla de apenas unos días futuros el accidente ferroviario que el PSOE juzga ya irreversible (el famoso choque de trenes). Bajo las vías se escucha un rumor de aguas y líquidos turbios, de cañerías que se van obturando por efecto de los residuos y la torpeza de los fontaneros. Si Madrid tenía su escándalo acuático del Canal de Isabel II, en torno al cual Ignacio González, hombre de talento, construyó una red de alcantarillado financiero para atrapar una fortuna, los catalanes, como no podían ser menos, tienen ahora su ‘operación Aquarium’, mediante la cual al president Puigdemont se le ve atrapado en la red del 3%. Entre 2011 y 2013, cuando el actual presidente de la Generalitat de Calalunya era alcalde de Gerona -o Girona-, parece que las contratas de aguas no eran del todo limpias y que algo, como una gran tubería, las conectaba a la vasta trama de financiación ilegal de la antigua Convergència. Así se escapaban por el sumidero un millón de euros de dinero público al año. Lo fantástico es que el caso salga a la luz de los focos mediáticos precisamente ahora: qué coincidencia, qué sincronicidad, qué misterio de conexión y confluencia. Fantástico también es que una de las denuncias que pusieron la investigación en marcha fuese obra de la CUP. Fantástico es el mundo, la ridícula tragicomedia de la que formamos parte y los billetes de 500 euros atascando los váteres en Ginebra. La prensa de allí relaciona el atasco crematístico con la presencia de dos mujeres españolas. No es raro. Tampoco que el asunto de las aguas de Girona no limpie sino que pringue a los exconvergentes y a los que no eran convergentes. El dinero negro de las mordidas y las tramas influye demasiado en la política española, porque los dirigentes de los partidos y los cargos públicos en lugar de hacer política con altura de miras y sentido de Estado a menudo se dedican a tapar el dinero, a oscurecerlo, a ocultarlo, a evitar que salga a la luz, a tirarlo por el váter. Así no hay manera. En cuanto a Mariano Rajoy, que es un hábil surfista, mucho me temo que en el horrible lío catalán no tiene una ola general, global a la que subirse, como la hubo para pasar de la crisis a la recuperación económica sin mojarse el pelo.