Entre Cambo, el 155 y Rajoy - Editorial - Las dos 'almas' del PNV vuelven a chocar por la disolución de ETA y el pacto con el PP Brian Currin, tercero por la izquierda, posa con políticos vascos como Andoni Ortuzar, Arnaldo Otegi, Pello Urizar o Maddalen Iriarte, entre otros. / MANU CECILIO ELCORREO Lunes, 7 mayo 2018, 01:10

Los tradicionales equilibrios entre las dos 'almas' del PNV llevan a situaciones surrealistas que no por repetidas dejan de sorprender. Y que, pese a la amplia experiencia del partido en su manejo, inevitablemente suscitan tensiones internas e incluso abren heridas. Sean o no visibles puertas afuera de Sabin Etxea. Resulta difícil de entender que el mismo partido que ha atornillado a Mariano Rajoy en La Moncloa, con el PP desplomado en las encuestas y carcomido por la corrupción, se prestara apenas unos días después a hacerle el juego a la izquierda abertzale con su asistencia al último 'funeral' de ETA: el entierro de sus propias siglas. Un desesperado intento de los terroristas por blanquear su infame trayectoria, en el que no se sabe muy bien qué sentido tenía la presencia de la plana mayor de la dirección jeltzale. Se trata de una decisión que choca de frente con el discurso de exigencia ética abanderado por el lehendakari y complicada de digerir para los votantes que buscan estabilidad y certidumbre en el nacionalismo vasco.

Llama la atención la evidente falta de sintonía, con motivo de la disolución de ETA, entre los mensajes de altos dirigentes del PNV y los de Iñigo Urkullu. Como si el ala más complaciente con la izquierda abertzale, encabezada por Joseba Egibar, hubiese resucitado de repente tras años de hibernación y exigiese un protagonismo, esporádico o no, que le ha sido concedido, aunque al precio de dejar al partido en una situación desairada con semejante patinazo. La presencia del PNV en Cambo chirría aún más al haberse producido tras su acuerdo presupuestario con el PP, en el que los jeltzales han desbordado las líneas rojas que ellos mismos se marcaron: ni agua a Rajoy mientras el 155 siguiese vigente en Cataluña. El pacto con los populares y el flagrante incumplimiento de esa promesa también ha generado tensiones en las filas jeltzales, donde nada tienen que ver las simpatías que Carles Puigdemont y el frustrado 'procés' hacia la independencia de Cataluña despiertan en la mayoría del EBB y Urkullu (escasas) y en el sector más soberanista. Ni la predisposición de las dos 'almas' a pactar con el PP. Cuesta asumir que un partido serio haya afrontado tales contradicciones internas en asuntos tan relevantes con un cambalache de patio de colegio: Ortuzar asiste a Cambo y Egibar calla su malestar por el acuerdo con el mismo Rajoy que mantiene el 155. El PNV tiene mucho que explicar.