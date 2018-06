Cambio con cautelas El acercamiento de los etarras presos solo favorecerá de verdad la convivencia si renuncian a ensalzar o justificar su propio pasado terrorista El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska. / Efe EL CORREO Martes, 26 junio 2018, 21:05

El presidente Pedro Sánchez se mostró ayer dispuesto a acabar con la política de dispersión aplicada sobre los etarras presos desde la década de los 80. Aunque lo hizo mediante el sobreentendido de que desaparecida ETA, derrotada por la democracia, convendría «normalizar más aún la convivencia en el País Vasco». El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, fue incluso menos locuaz, mientras el nuevo delegado del Gobierno en el País Vasco, Jesús Loza, señaló en su toma de posesión que la política penitenciaria ha de pasar de servir a la lucha contra el terrorismo a contribuir a la convivencia. En este contexto, el lehendakari Urkullu anunció el lunes que había acordado con Sánchez constituir un grupo de trabajo conjunto al respecto y el presidente del Gobierno soslayó ayer tal extremo. La desaparición expresa de la banda terrorista invita, sin duda, a modificar las pautas empleadas en el tratamiento penitenciario de quienes eran su reserva moral -los presos bajo disciplina de ETA- y el argumento con que los verdugos se hacían las víctimas. Pero por eso mismo es importante que la eventualidad de acercamientos individuales, informados positivamente por las instancias correspondientes y aplicables de manera análoga a los demás presos, no sea celebrada por los herederos y añorantes de la banda como si se tratara de una victoria sobrevenida del terror. Para que el acercamiento de esos reclusos a sus lugares de origen sea de verdad una acción favorable a la convivencia, es imprescindible que los beneficiarios renuncien a ensalzar su propio pasado, a reivindicar la ignominia o a justificar el Mal. De lo contrario, la convivencia pretendida acabaría emponzoñándose al dictado de la legitimación del terror, violentando la memoria y la dignidad de las víctimas. Por la misma razón, en tanto que el acercamiento implica indefectiblemente el reagrupamiento de los más de 200 etarras recluidos en España, ello no debiera dar lugar a un foco de conflictividad en las prisiones ni convertirse en punto de partida para la vindicación de excarcelaciones que no se sujeten a la legalidad o que sugieran la amnistía. Sánchez pidió ayer «al conjunto de fuerzas políticas que éste no sea un elemento de división». Pero para ello es imprescindible que su Gobierno y el de Urkullu clarifiquen cuanto antes una posición unitaria para que la derrota de ETA por la democracia continúe haciéndose realidad.