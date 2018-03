La calle La trasposición de lo que la gente dice en la calle al Parlamento requiere de un proceso de interpretación y elaboración del que el político tiene que dar cuenta Una de las manifestaciones del pasado 8 de marzo. JOSÉ LUIS ZUBIZARRETA Domingo, 18 marzo 2018, 00:37

Ayer fue uno de esos días que se llamarán ‘históricos’. Quizá con razón o quizá por efecto de un espejismo que el paso del tiempo disipará. Pero sea esto como fuere, los pensionistas han culminado el proceso de movilizaciones que pusieron en marcha hace ya un par de meses con un éxito de participación nunca visto. No se trató de un caso aislado. Igual éxito alcanzaron el 8M los colectivos feministas, que lograron desbordar las calles del país con un insólito número de seguidoras. Ni lo uno ni lo otro parecen además hechos casuales. Son, más bien, síntoma de que, de un tiempo a esta parte, la gente ha optado por tomar en sus manos la dirección de sus destinos y hacer de la calle su centro de operaciones. Como si, siete años más tarde, quisiera retomar el testigo de aquel 15M que languidecía casi olvidado.

Desde cierto punto de vista, el éxito que ayer tuvieron los jubilados, igual que las mujeres hace diez días, no es sino la otra cara del fracaso de las instituciones. Hasta hace bien poco, éstas trataban de anticiparse a los problemas antes de que la gente se echara a la calle. Ahora, arrastran los pies y jadean, tratando de seguir el ritmo que la gente les marca. Con todo, no es éste de las causas, por importante que sea, el asunto sobre el que me propongo reflexionar hoy. Son los efectos que están produciéndose en la política lo que me parece más relevante. Y, de esos efectos, el principal es, creo yo, el desconcierto que el nuevo fenómeno ha sembrado entre los políticos, junto con la consiguiente torpeza que estos muestran a la hora de afrontarlo.

El partido que irrumpió en las instituciones a raíz del 15M expresó muy bien desde el principio qué es lo que quería hacer con este fenómeno. «Llevaremos -dijo- la calle al Congreso». Se erigieron así en los auténticos portavoces de la gente en las instituciones, cambiando incluso, para hacerlo, los usos y costumbres que en éstas se seguían e introduciendo en ellas gestos que pretendían denunciar su anquilosamiento. Fue un modo de hacer que, si de entrada causó impacto, pronto fue desvaneciéndose en otra costumbre más. Quedó, sin embargo, la idea de que su misión era reproducir en las instituciones las demandas de la calle, haciéndolas resonar en toda su crudeza sin someterlas a proceso alguno de cocción. En bruto, tal y como la gente las expresa.

Cundió el ejemplo, y esta variante del populismo más elemental se ha revelado contagioso. No hay hoy grupo en el Congreso que no haya aprendido la nueva lección. Prueba de ello hemos tenido esta misma semana. Los debates monográficos sobre las pensiones, uno, y la prisión permanente revisable, el otro, fueron dos claros ejemplos de cómo la calle se ha hecho presente -físicamente presente, incluso- en la Cámara y dicta desde las tribunas lo que los diputados se limitan a repetir desde sus escaños. En ambos casos, la obsesión por no desviarse un milímetro de lo que la gente vocea en la calle desembocó en una penuria argumental y en una simpleza de razonamiento que degradó el debate al nivel de una discusión de taberna o, por ser menos hiriente, de una charla de café. Ningún grupo podrá ya acusar al otro de populista, pues todos se hicieron acreedores del mismo apelativo. Y es que, gente, cada uno tiene la suya.

De este modo, los dos debates citados fueron también el mejor ejemplo de lo degradante que resulta para la política la traslación bruta, sin elaboración, de lo que se llama ‘el sentir de la calle’ al ámbito parlamentario. Tanto la estabilidad del sistema de pensiones, que se encuentra amenazado de supervivencia por todos los flancos, como la justa adecuación de las penas a su doble fin rehabilitador y retributivo son asuntos que habrían merecido un rigor argumental que los diputados se revelaron incapaces de hacer valer en sus respectivos discursos. Se limitaron a trasladar directamente a la Cámara lo que, en cada caso, acababan de escuchar a la gente gritando en la calle.

Decae así, y se degrada, la función representativa del diputado, que no es la de ejercer de correveidile de la gente y trasladar de la calle a la Cámara lo que en aquella oye. Su función consiste, más bien, en dar expresión al sentir popular en términos que lo hagan viable en un momento dado y sostenible en el tiempo. La representación no es reproducción, sino traducción de un lenguaje a otro y, en concreto, del popular al político. Ahora bien, aunque la traducción exija no tergiversar significados ni sentidos, siempre corre el riesgo de incorporar matices de la propia lengua que no coinciden del todo con los de la original. «Traduttore, traditore», reza el dicho. Y es en la asunción de ese riesgo, el de pasar de la traducción a la traición, superándolo y rindiendo cuenta de él a la gente, en lo que consiste la calidad del verdadero político, quien, al revés que el populista o el demagogo, quiere transformar la realidad sin arruinarla.