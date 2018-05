Las buenas intenciones EFE Quienes desean lo mejor para España están chocando, no siempre frontalmente, con los que desean lo mismo, pero por otro procedimiento MANUEL ALCÁNTARA Viernes, 18 mayo 2018, 00:31

Quienes desean lo mejor para España están chocando, no siempre frontalmente, con los que desean lo mismo, pero por otro procedimiento. Tanto el PP como el PSOE y Ciudadanos, que activaron el artículo 155 en Cataluña, se disponen a intervenir los medios públicos catalanes. Todo depende de Quim Torra, que es el gerente que han elegido los desertores del 'seny'. Si el nuevo 'president' cree necesario reactivarlos, hasta sus más decisivos rivales de hace medio año están abiertos a esa posibilidad, aunque tengan que llamar a otros cerrajeros, expertos en desatrancar las puertas desobedientes a las llaves. La ampliación del artículo 155 es, según algunos, la clave para que no se derribe el edificio entero. Las diferencias entre Rajoy y Albert Rivera sólo se solucionan poniendo los mismos sumandos en distinto orden, que todavía no es orden de combate. ¿Cuándo debe concluir la intervención en Cataluña? El separatismo no sólo gana adeptos, sino fanáticos deseosos de convencerse. Ayer se reunieron y la semana próxima volverán a reunirse, cada vez con más buenas intenciones.

Los partidos han acordado que el artículo 155 incluya a TV3. Quizá no sepan cuál es la voz de su amo, pero desean oírla. Mientras, Madrid estalla de alegría por el gran triunfo del Atlético, que conquistó su tercera Liga Europa ante el Olympique de Marsella. Es su séptimo triunfo internacional y hubo quienes gritaban «¡Simeone al poder!». No todo van a ser cuitas políticas ni enfrentamientos laterales. Hay que vivir, que son tres días y uno lo gastamos en esperar que llueva y otro en secar los charcos que deja la lluvia. Somos muchos los que nos alegramos contemplando cómo se alegran otros. Así comprobamos que tenemos buenas intenciones y que a veces se cumplen. No siempre, porque sería muy aburrido.