Otra brecha para las mujeres EDITORIAL El paro femenino cae en Euskadi con más lentitud que el de los varones en plena recuperación Lunes, 30 abril 2018

La creciente movilización de las mujeres ha hecho visible la desigualdad que sufren en el mercado laboral, que se suma a otras discriminaciones por razones de género a las que se enfrentan a diario en múltiples facetas de la vida. La denominada brecha salarial es la expresión más palpable de ese injusto doble rasero, cuyo origen se hunde en la persistencia de estereotipos sociales de otra época en la que la presencia femenina en el empleo era testimonial. Ahora, más de 430.000 mujeres trabajan en Euskadi y otras 54.700 buscan una ocupación, según el Eustat. El paro ha tenido tradicionalmente cara de mujer. Una situación endémica que no por repetida ha de ser considerada como un signo de normalidad. Resulta llamativo que la brecha entre el desempleo masculino y el femenino haya crecido de forma espectacular en plena recuperación hasta situarse en el nivel más alto desde 2005. La estructura de la economía vasca favorece una extraña ecuación: menos crisis, más desigualdad. El notable peso en Euskadi de la industria -un sector en el que la presencia de varones es abrumadora-, y en menor medida de la construcción, se tradujo en un aumento desbocado del paro masculino en los años más duros de la recesión, hasta el extremo de superar de forma excepcional al de las mujeres entre 2010 y 2014. La posterior mejora de la actividad y del empleo, auspiciada por el empuje de ambas actividades, ha reducido de forma acelerada el desempleo entre los varones. Su tasa ha caído hasta el 10,1% en el primer trimestre, frente al 12,5% del femenino, que ha bajado con mayor lentitud. Las mujeres no solo sufren un nivel de paro superior por su ínfima ocupación en la industria y el 'ladrillo', una realidad que hoy por hoy carece de sentido y parece más achacable a razones culturales que de otra índole. Ese mismo factor explica en parte la brecha salarial. La industria, de la que están casi ausentes, abona las retribuciones más altas en el País Vasco, mientras ellas se concentran en ocupaciones de los servicios con sueldos particularmente bajos. No lo hacen por su propia voluntad, sino por un injusto reparto de papeles perpetuado en el tiempo. Porque siguen cargando con gran parte de las tareas domésticas y del cuidado de los hijos, lo que lastra su carrera profesional y las condena en muchos casos a trabajos más precarios, peor pagados y con jornada reducida. La avalancha de OPE en Euskadi -la Administración es uno de los principales contratadores de mujeres- juega a su favor.