Bilbao, templo de la cocina mundial

La gala de los 'Oscar' de gastronomía que acogió anoche Bilbao constituye un nuevo hito en la proyección internacional de una ciudad que ha sabido hacerse un hueco en el mapa global y aspira a ampliarlo con su apuesta por la innovación y la modernidad. La ceremonia en la que se dio a conocer la lista de The World's 50 Best Restaurants, en la que figuran cuatro establecimientos vascos, aporta una dosis de glamour al creciente protagonismo de la villa, convertida por unas horas en el gran templo de la cocina mundial. La reunión de un millar de grandes estrellas del sector y el impacto del evento en todo el planeta refuerzan la dimensión de Bilbao, y la de Bizkaia entera, como referentes de la buena mesa. Un atractivo que se suma a la magia del Guggenheim, una regeneración urbana que ha servido de ejemplo en grandes urbes y sus riquezas paisajísticas en unos kilómetros a la redonda, sin los que sería imposible explicar el 'boom' registrado por el turismo y las enormes potencialidades que aún presenta. Pocos escaparates parecen más propicios para explotarlas que la gala en la que han sido proclamados los cincuenta mejores restaurantes del mundo. No solo por su su capacidad para trasladar el nombre de Bilbao a todos los rincones del planeta y su repercusión económica, estimada en 100 millones de euros. También, y sobre todo, por su conexión con algo tan apegado a las señas de identidad de Euskadi como la buena cocina, un terreno en el que tiene una competitividad acreditada y que supone un enganche privilegiado para atraer visitantes de alto poder adquisitivo, los que se disputan los principales destinos turísticos. Como sucediera con las finales de la Champions de rugby, Bizkaia ha exhibido su capacidad de organización con este evento, al que seguirá en noviembre la entrega de los premios MTV, un acontecimiento de masas de dimensión mundial, para completar un año en el que ha dado un salto de gigante en su promoción exterior.