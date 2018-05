Una Bienal de altura - Editorial - La feria de la máquina-herramienta recupera el esplendor previo a la crisis y pone el foco en la industria 4.0, con la que Euskadi se juega el futuro Un soldador realiza una demostración a un grupo de jóvenes estudiantes de Formación Profesional que se acercaron al BEC en la primera jornada de la Bienal. / Ignacio Pérez ELCORREO Lunes, 28 mayo 2018, 23:35

Si un sector sirve de termómetro para medir la salud de la economía en general y de la industria en particular, ese es el de la máquina-herramienta. Entre otras razones, porque la evolución de sus pedidos toma el pulso a un elemento tan vital como la inversión de las empresas en maquinaria de la más avanzada tecnología, un magnífico indicador que permite anticipar con altas dosis de fiabilidad los cambios en el ciclo. La facturación récord durante el pasado año de este sector, en el que Euskadi concentra gran parte de la producción nacional, confirma la pujanza de la actividad tanto vasca como del conjunto de España y de Europa. Ese brío de la recuperación explica que la Bienal de mayor dimensión de la última década arrancara ayer en el BEC con un recobrado esplendor tras los duros años de la crisis. El dulce momento de la máquina-herramienta se ve confirmado por la presencia de más de 1.700 empresas procedentes de 21 países que, como en los mejores tiempos, han vuelto a llenar los seis pabellones del recinto ferial de Barakaldo, por los que pasarán más de 40.000 visitantes profesionales. Esos datos auguran el éxito del mayor certamen industrial que se celebra en España.

La muestra constituye no solo un privilegiado escaparate para proyectar el músculo de este sector en Euskadi, atraer compradores y acceder a nuevos mercados. También es un fiel reflejo de la acelerada transformación hacia la industria 4.0. Una revolución de colosales dimensiones que ya está aquí y representa un reto ineludible para la economía vasca. De su capacidad para avanzar en materia de innovación, digitalización y fabricación inteligente depende la competitividad de Euskadi en un terreno en el que siempre ha sido un referente mundial y cuya permanente modernización debe convertirse en una inequívoca apuesta de país. El lehendakari Urkullu puso el acento en ello y en la vocación industrial del País Vasco en la inauguración de una feria que, al exhibir en directo el trabajo de grandes instalaciones interconectadas en la nube, no expone un futuro lejano, sino un presente que requiere la tecnología más puntera y una mano de obra altamente cualificada. A Euskadi no le queda opción: ha da ganar esa batalla. Le va en ello el porvenir.