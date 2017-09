Bien en casa, decepcionante fuera

El lehendakari acertó de pleno ayer en la definición de los retos: el envejecimiento de la población que ataca a la sostenibilidad del sistema; la apuesta por la excelencia en la educación; la necesidad de colaborar en la internacionalización de nuestra economía y la obligación de impulsar la innovación.

Lo resumió perfectamente cuando dijo que «no hay estado avanzado de bienestar sin una economía fuerte que lo sustente». Una frase que hay poner enfrente de esta otra: «Destinamos dos tercios de nuestro presupuesto operativo a las políticas sociales». Que no se preocupe, habrá quien siga quejándose de los recortes y de los ajustes.

Más tarde dibujó un panorama bonancible de la situación económica, con crecimiento, creación de empleo, incremento de la productividad y mantuvo sus compromisos con la disminución del déficit público que eliminará en 2019. Para terminar definiéndose como un «Gobierno de acción» y reconociendo que «los acuerdos con el Gobierno español han supuesto un reconocimiento de nuestro autogobierno y la bilateralidad».

Luego llegaron las medidas propuestas que me sonaron bien, pero me parecieron escasas. No tengo claro ni cómo va a conducir al sistema educativo hacia la excelencia -una palabra que suscita en él repulsa y aversión-, ni cómo va a enderezar las curvas demográficas que apuntan al abismo. Tampoco creo que van a ser suficientes las medidas dirigidas a incentivar a la economía. Pero en la reforma fiscal que se avecina veremos la concreción perfecta de lo en serio que se plantea este reto.

En cuanto al nuevo marco jurídico-político, nadie mejor que él para saber en qué medida constituye una prioridad urgente para la sociedad vasca -en su conjunto-, nadie mejor que él para calibrar la oportunidad de hacerlo ahora y nadie mejor que él para conocer los riesgos que conlleva.

En donde el lehendakari me ha decepcionado, profundamente además, es en su visión del problema catalán. ¿Se puede decir solo, a estas alturas, que «un conflicto político requiere una solución política negociada; ni la la imposición, ni la vía judicial y, mucho menos, la penal son la solución»? Evidente, pero aquí hay un conflicto político que requiere negociación y un incumplimiento flagrante de las leyes, de la Constitución hacia abajo, que requiere… ¿Comprensión quizás? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué hace el lehendakari con quien incumple las leyes que él mismo sanciona? ¿Simplemente dialoga? Bueno es saberlo. ¿Ha criticado alguna vez a algún juez que haya osado hacer cumplir sus leyes? ¿Le ha acusado de «echar gasolina al fuego»? ¿No era la seguridad jurídica un valor clave para captar inversiones? No me acuerdo, pero es verdad que me acecha el alzheimer.

Más adelante recordó que la responsabilidad es «articular mecanismos consensuados para que las sociedades y los pueblos puedan expresar su voluntad sobre el futuro. Por supuesto, ¿pero qué hacía ayer en el Parlamento vasco, expresar acaso su voluntad sobre el pasado? ¿No sacó pecho con los logros conseguidos? ¿De quién es el mérito, de Mariano Rajoy, que no nos deja expresar nuestro futuro, o de él y su Gobierno que constantemente actúan sobre él? Habló de todas las cosas que va a hacer para que el futuro sea aún mejor que el presente. ¿Entonces? Todos sabemos de que hablan los nacionalistas cuando hablan de decidir el futuro. Ya hemos visto lo fácil que es sacar la pasta de dientes del tubo y también hemos aprendido en estos días lo difícil que es hacerla volver a él.