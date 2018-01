Los barones

Puestos a pedir, que es cosa que no obliga a nadie, los secretarios generales populares reclaman al Gobierno una reacción, que cuando llegue no será inmediata, para recuperar la iniciativa. Hay que afrontar el próximo año las elecciones autonómicas, municipales y europeas. Y nosotros, no sólo Puigdemont, con estos pelos. Tanto Su Majestad el Rey como la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, han eludido aludir a la crisis de Cataluña, pero la crisis nos alude a cada uno de nosotros. Lo que está en juego es la unidad de España y no es cosa de seguir jugando con eso. Cuando no se sabe a qué carta quedarse hay que quedarse a la Carta Magna. La herida del independentismo tardará mucho en cicatrizar, pero a malos entendedores le sobran las buenas palabras. ¿Qué nos importa a los pacientes espectadores que nos pinten España como una nación cohesionada, vertebrada y plural? Eso sonaría muy bien si no sonara a hueco.

Se preguntó un poeta, nacido fuera de España y cerca del mar, qué no habremos hecho por este patria. «Algunos de nosotros hemos muerto, otros hemos pronunciado discursos». Ni el Rey, que ya ha hablado bastante claro, ni la ministra de Defensa, han abordado el asunto principal que es el separatismo, insuficientemente disfrazado de nacionalismo.

Es preferible seguir hablando de ‘El Chicle’ o del arrogante insensato Trump. En algo tienen que ocuparse los náufragos mientras el agua no les pase del cuello. Después tendrán que aprender a nadar. Es mejor hablar del récord barcelonés, que ha pagado 160 millones de euros por Coutinho. Se trata del fichaje más caro de la Liga y el segundo más caro de la historia del fútbol. ¿Qué se pagaría por Pelé o por Di Stéfano si no hubieran cometido el error de nacer antes? Nunca lo sabremos, porque nos falta tiempo aunque nos sobre dinero.