Dos barajas El PNV pone en cuestión su credibilidad al plantear la ruptura de la caja única de la Seguridad Social mientras busca acuerdos con Sánchez EL CORREO Jueves, 28 junio 2018, 00:51

El PNV sigue avanzando con EH Bildu, y solo con EH Bildu, en una eventual reforma del Estatuto de marcado carácter soberanista. Mientras tanto, teje complicidades con el Gobierno de Pedro Sánchez para encauzar el traspaso de competencias y extraer réditos de un nueva política penitenciaria con los presos de ETA. El nacionalismo vasco creerá que jugar con dos barajas es lo más natural. Pero esa actitud, cuando es llevada al extremo sin la menor cautela, no puede sino generar desconfianza y desconcierto. Iñigo Urkullu acordó el lunes con el presidente español crear una comisión bilateral sobre las transferencias pendientes. El lehendakari admitió de forma implícita que quedaba aparcada por ahora la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, una materia «delicada» que, aparte de su complejidad técnica, suscita enormes recelos en el resto de España. «Nos vamos a dar un tiempo», apuntó en un gesto de pragmatismo. Apenas 48 horas después, su partido recuperaba sus exigencias máximas en ese terreno al pactar con la izquierda abertzale la competencia exclusiva de Euskadi sobre la Seguridad Social en la revisión del Estatuto que debate el Parlamento vasco. De esa forma, el PNV resucitaba su aspiración a romper la caja única de las pensiones para crear un sistema propio. Un objetivo que no solo vulnera la Carta Magna, según la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y va mucho más allá de lo que establece el Estatuto de Gernika. Además, en el improbable caso de que se materializara, sería una ruina económica para Euskadi. Movimientos de ese tipo cuestionan la disposición al entendimiento exhibida por el lehendakari en La Moncloa y dificultan objetivamente los acuerdos con la Administración central. El PNV no ignora que Sánchez es un presidente débil, tentado a eludir decisiones que le desgasten y corten las alas a la recuperación electoral del PSOE, que es su objetivo prioritario. Compromisos como el alcanzado ayer en Vitoria le hacen un flaco favor en ese sentido y en nada favorecen la credibilidad del nacionalismo. Sabin Etxea no puede mantener hasta el infinito el doble juego de la moderación institucional, por un lado, y, por otro, la competición soberanista con la izquierda abertzale por ver quién llega más lejos. La reforma del Estatuto, si de verdad apuesta por ella, es una magnífica oportunidad para decantarse por la opción más razonable. El PNV sabe cuál es.