Autoritarismo sin autor

No sólo nos crecen los ríos y los enanos políticos. El Fondo Monetario Internacional también ha mejorado las previsiones de crecimiento para España en cuatro décimas. La época que nos ha tocado vivir, a pesar de no haber entrado en el sorteo, se mide en décimas y los dueños de los barómetros auguran una agradable subida para España, que llegará hasta el 2,8. Se suele decir que si no hay noticias, esa es la noticia mejor, pero Macron ha abierto en el Parlamento de Estrasburgo la lucha por el futuro y ha dicho que reaparece una forma de guerra civil europea. Don Emmanuel, que ganó hace un año las elecciones, ha hablado de «la cólera del pueblo» y nos ve a todos los europeos divididos, que es la mejor manera de no entenderse si se aspira a superar el largo bache. Su partido no tiene un solo diputado en el europarlamento, pero lo tiene a él, que no ceja en prevenirnos contra el avance del autoritarismo en el llamado Viejo Continente, que por cierto tiene la misma edad que cualquier pueblo perdido en el mapa. Es grave no saber ni a dónde vamos, ni de dónde venimos, pero a dos tercios de la humanidad lo que verdaderamente le preocupa es saber lo que hay que cenar, porque no han comido a mediodía.

La división entre euroescépticos y eurófobos no convence a la señora Merkel, que está fatigada de echarnos una mano a todos los que tenemos las dos en la cabeza. Todo nos parece cosa del otro jueves, que por cierto es hoy, pero la Sala de lo Penal del Supremo considera que no hubo rebelión, pero deja la puerta abierta para que sea acusado Puigdemont por sedición. Es más que una trifulca de juristas, porque se asemeja a una discusión entre psiquiatras. Como dimitir no se lleva, Cristina Cifuentes dice que ella no dimite, porque la apoya su partido y su presidente. Así que no se habló más de su máster.