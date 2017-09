El Athletic en busca del cosquilleo Algunos de los problemas que debe solucionar el Athletic de Ziganda para mejorar JON AGIRIANO Martes, 19 septiembre 2017, 01:03

Tras lo ocurrido en Las Palmas, es difícil sustraerse a la tentación de dedicar estas líneas a un vuelo ucrónico, lleno de picados y acrobacias. E imaginar de qué estaríamos hablando ahora si la moneda hubiese caído del lado del Athletic, algo que pudo suceder perfectamente. La verdad es que es muy sugestivo merodear por lo que John Carlin llamó «la delgada línea blanca» que en el fútbol puede llegar a separar, sin más frontera que la suerte, el bien del mal. Pero como hoy nos hemos levantado muy responsables hemos decidido aparcar este recurso fácil y adentrarnos en un terreno más útil: el de la fría descripción de algunos de los problemas esenciales que, a nuestro juicio, el Athletic debería solucionar si quiere que sus aficionados, durante los partidos, sientan ese «cosquilleo» del que habló Ziganda en su impecable discurso antes de enfrentarse al Getafe. Y si la cosa no puede llegar a cosquilleo, que al menos sientan algún tipo de emoción y no parezcan aburridos ciudadanos que hacen cola en una oficina municipal para sacarse un certificado de empadronamiento o domiciliar la tasa de basuras.

1. La salida del balón. Desde hace un par de años, el Athletic viene abusando de los balones largos a la hora de dar salida al juego. El que lo dude, que se moleste, sea valeroso -porque hace falta valor- y repase, por ejemplo, qué tipo de envíos hace ahora Laporte cuando inicia las jugadas. Lo que es un recurso inteligente y productivo, sobre todo para sorprender a rivales que por el propio desarrollo de la jugada han ocupado tu campo y han dejado muchos espacios en el suyo -recordemos el gol ante el Eibar o el segundo al Girona, nacidos de un despeje contundente de Núñez y de un saque largo de Herrerín- se ha convertido casi en una norma. Se trata de un mal asunto. Ante rivales formados en su campo, la lotería está garantizada y el fútbol se vuelve demasiado previsible. Y no sólo eso. Aduriz y Raúl García, los ‘target-men’ más habituales en ese tipo de acciones -a Williams se le busca casi siempre al contragolpe-, no pueden soportar ese trote de saltos y choques sin fundirse antes de tiempo.

2. Los laterales. Dime cómo juegan tus laterales y te diré qué equipo eres. No recuerdo a quién le escuché esta frase, pero tenía toda la razón. El riesgo que un entrenador decide asumir con sus defensas de banda define mucho su idea del juego. Sobran los ejemplos y tenemos uno muy cerca: Eusebio y su propuesta con Odriozola y Kevin. En este sentido, lo visto esta temporada en el Athletic no puede ser más preocupante. Como bien escribía ayer Jon Rivas en estas páginas, la raya del centro del campo empieza a ser «la frontera electrificada de Corea del Norte» para los laterales rojiblancos. Sólo hay que pensar en la producción ofensiva de Lekue, Balenziaga o Saborit esta temporada. En el caso del primero, un futbolista con alma de atacante, es como si le hubieran cortado las alas. Digamos que ha sido sacrificado en aras de la solidez defensiva.

3. Beñat. Con Ziganda juegan todos los medios centros: San José, Beñat, Iturraspe y Vesga. Los cuatro están entrando en diferentes combinaciones. Esto, como en general la actual política de rotaciones a mansalva, es visto por algunos como una señal de salud. Hay fondo de armario en una posición básica, dicen. Desde luego, ésta es la opinión del club. Sólo así se entiende que permitiera que el Borussia de Dortmund le birlara en su día a Mikel Merino por un par de millones y que este verano no haya considerado conveniente tener la prudencia de atar de algún modo a Ruiz de Galarreta por 600.000. Pues bien, la realidad es que, si el Athletic quiere mejorar y resultar más atractivo, no puede seguir considerando intercambiables a estos cuatro futbolistas. Ni a casi todos los demás. Porque no lo son. Beñat, desde luego, no lo es. Con él se juega a una cosa y sin él, a otra. Que el de Igorre (481) acumule menos minutos que Vesga (540) o incluso San José (484) -Iturraspe empezó a jugar ante el Girona tras su lesión- no deja de ser sintomático. Y preocupante.

4. Clarificación arriba. Después de tres temporadas sin apenas cambios en la plantilla, en el Athletic ya no hacen falta experimentos. Y es que ya se han hecho todos. Muniain es media punta y, si está en forma, como ahora, debe jugar siempre y en su sitio. Williams es un extremo desequilibrante, vital para el equipo, pero pretender que vaya a ser el 9 goleador del Athletic es un error. Raúl García, como se está viendo, necesita tanta dosificación como Aduriz. Hay que reservarlo y cuidarlo. Quizá sea el hombre más indicado para dar descanso al donostiarra. No hay en la plantilla otro rematador mejor.