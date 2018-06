Asuntos de familia Urdangarin abandona ayer la Audiencia Provincial de Palma con su orden de ingreso en prisión en la mano. / Ballesteros / EFE MANUEL ALCÁNTARA Miércoles, 13 junio 2018, 23:11

Los que lo tenían todo deseaban tener algo más y ahora andan buscando la prisión más confortable, a ser posible con mayordomo, para alojar a Iñaki Urdangarin. El Tribunal Supremo ha condenado al esposo de la infanta Cristina a cinco años de cárcel, más diez meses. Lo considera culpable de delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y otras minucias, pero lo absuelve de falsedad en documento público. Mientras, el Rey ha reiterado su absoluto respeto a la independencia judicial, pero de lo que habla la gente de la calle es del fichaje del entrenador Julen Lopetegui, anunciado casi antes de que se produjera la noticia. Las trifulcas familiares deben resolverse en familia, pero el azar, que es siempre una poderosa divinidad, ha hecho coincidir el veredicto del 'proceso Nóos' con el cuarto aniversario de la proclamación del rey Felipe.

La llamada 'razón de Estado' no siempre es razonable y la buena gente del pueblo está cansada de que le mareen la perdiz, más que nada porque sabe que no hay perdiz y abundan los mareantes. Lo que en las esquelas se llaman 'demás familia' están a la greña, mientras que el que fuera gran deportista se convierte en gran presidiario y el conflicto con Cataluña sigue creciendo. Son muy pocos los que creen que Urdangarin vaya a la trena, pero hay que buscarle sitio por si acaso. Eso de no saber a qué atenerse siempre nos lleva a tener que atenernos a las circunstancias, pero ellas no están de acuerdo con nosotros y funcionan por su cuenta y riesgo, mientras Puigdemont sigue forcejeando con lo que él llama «el resto de España». Los constitucionalistas aconsejan no rehabilitar a la infanta en la Casa Real y el PP renuncia a que todo dependa de la Seguridad Social, que es la que corre mayor peligro.