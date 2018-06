Aspereza y exigencia Cuando un grupo considera que representa a toda la opinión pública no pide, ni siquiera demanda, exige JUAN BAS Domingo, 1 julio 2018, 00:30

Cuando visité el Museo de la Guerra Patriótica en Moscú, tres visitantes locales, por separado, me preguntaron algo en ruso. Quizá me vieron cara de viejo soviético experto en temas bélicos. Al contestarles en inglés que lo sentía, que no sabía ruso, la áspera reacción fue la misma en los tres casos: ponerme mala cara, hacer un gráfico gesto despectivo de 'no me sirves', mascullar algo y alejarse como enfadados y ofendidos por su error y mi ignorancia. Desde luego, son casos extremos de gratuitos malos modos; por allá es moneda corriente toparse con moscovitas que resultan más bordes que el pico de una mesa de acero. Pero por acá, con la fama que tenemos de simpáticos, me encuentro también, con una frecuencia que noto que se ha incrementado en estos últimos años, tratos ásperos, tanto de manera oral como por escrito. No sé si se debe, por extensión infecciosa al mundo real, a los usos de diálogo agresivo y sentencias tajantes en las omnipresentes redes sociales (los matices y lo relativo parece que se considera propio de inseguros o pusilánimes) o al desconocimiento o desprecio de prácticas de educación que hasta hace no mucho se valoraban y se consideraban necesarias para poder ir por el mundo con una cierta amabilidad y sin mordernos unos a otros. También, comportamientos sociales de mera educación hacia cualquiera se confunden ahora con otras cosas. Cedí el paso para salir del ascensor a una mujer, que por cierto era de trato muy afable, y me dijo que no fuera machista. Aclaré que le habría cedido el paso igualmente a un tío con barba.

Por escrito, vía correo electrónico, el responsable que me informaba de un asunto literario añadía a los puntos que yo tenía que contestar la fórmula «se exige» para un requisito que su organización consideraba de obligado cumplimiento. ¿Por qué el áspero verbo 'exigir' en vez de cualquier otro que en el contexto de la carta tendría el mismo significado sin incurrir en esa innecesaria brusquedad? En casos como este, creo que la explicación es fácil. Hoy, cualquier cuestión en la que un grupo considera que representa a toda la opinión pública y que su interpretación de lo debatido es la única válida y aceptable, no pide, ni siquiera demanda, exige. En 'El puente de fuego', escribe Rafael Argullol: «La opinión pública (…) es el auténtico sustituto de Dios, tan indemostrable como este pero con igual o mayor autoridad entre las multitudes». Así pues, qué menos que exigir si se tiene más razón que Dios como así lo demuestran muchas bocas coreando lo mismo. En cuanto al verbo rogar, ha quedado relegado a los órdenes del día de las reuniones. Por cierto, qué buena novela es 'El orden del día', de Éric Vuillard. Si la leen, ya verán cuando Hitler le aprieta las tuercas al débil canciller austriaco, lo que es exigir de verdad.