Andar a tiros

El refuerzo policial es necesario, pero hay que saber, como en las películas del oeste, quien desenfundó primero. El Gobierno apoya a los Mossos en el mantenimiento del orden, pero en la Generalitat eso se entiende como un paso previo para desprestigiarlos. La crema catalana no le gusta a todos. Ni a los que desbarran con el delirio soberanista, ni a los que desfilan con banderas barradas, ni a los que se quedan en sus casas esperando que las aguas desbordadas vuelvan a su cauce. Por eso el estado de excepción no es excepcional. El intento de cambiar la historia en común de Cataluña y España no va ser fácil, pero es suficiente con contarla de otra manera y hay quien quiere depilar incluso a Wifredo el Velloso.

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha explicado el contenido de la carta que envió al consejero de Interior catalán. Se trata de apoyar a los Mossos en el mantenimiento de un orden que está, desde hace mucho tiempo, en tenguerengue. ¡Qué trabajo nos está costando entender el federalismo! El artículo 544, que suena menos que el 155, define en nuestro Código Penal en qué consiste el delito de sedición.

El Gobierno de Rajoy, al que nadie ha acusado todavía de ser un precipitado, habla ahora de detener las movilizaciones tumultuarias en la calle, pero el populismo revolucionario no conoce diques y hay que contentarse con que no nos caigan encima los cascotes. ¡Sálvese quien pueda!, porque nuestros patriotas más adinerados ya se han puesto a salvo. A nadie de mi generación, llamada la de 'los niños de la guerra', le pueden gustar los tiros. Nos destetaron con esos ruidos y luego duraron. Los rupturistas, o sea los separatistas, han llevado demasiado lejos lo que se veía venir y ahora está tan distante que no se divisa por más que nos acerquemos y queramos comprender lo que no se entiende.