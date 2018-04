Ámbito laboral de decisión El bloqueo de la negociación colectiva ha cortado las alas al acuerdo que blinda los convenios vascos EL CORREO Jueves, 19 abril 2018, 23:43

Supone todo un alivio el compromiso de retirar la demanda contra el acuerdo interprofesional que blinda los convenios firmados en Euskadi anunciado ayer por la patronal nacional de la restauración colectiva Fears. El Tribunal Superior de Justicia había fijado para el próximo martes el juicio para determinar si las condiciones laborales fijadas para ese sector en el conjunto de España eran de aplicación o no en el País Vasco. En realidad, estaba en juego no ya un convenio cuyo articulado recoge que afectará a todo el territorio nacional, sino la esencia del pacto suscrito en enero del pasado año por Confebask y los cuatro sindicatos mayoritarios, impugnado por Fears, que cuestiona tal posibilidad. Ese entendimiento entre los agentes sociales vascos, sin precedentes en casi dos décadas, prioriza los convenios suscritos en la comunidad autónoma sobre los de ámbito estatal. Es decir, refuerza el ámbito vasco de decisión en materia de negociación colectiva. Por ello, no resulta exagerado calificarlo como un avance sustancial en materia de autogobierno en este ámbito. Si, por desgracia, ha ofrecido escasos resultados hasta ahora es por el irresponsable bloqueo del diálogo social en Euskadi. La firma de convenios susceptibles de ser blindados en virtud del acuerdo interprofesional permanece casi paralizada por la frontal división entre ELA, LAB, CC OO y UGT, de un lado, y la estrategia de la patronal, de otro. Es más: si el pacto suscrito en enero de 2017 permitió escenificar un punto de encuentro entre Confebask y las centrales, el conflicto sobre la restauración que hasta ahora lo amenazaba ha derivado en un nuevo y descarnado enfrentamiento entre esos mismos protagonistas. ELA se ha apuntado un tanto al alcanzar un compromiso con Fears -pendiente de formalización el próximo lunes- para que retire su impugnación en los tribunales. Se trata de un motivo de satisfacción al eliminar los riesgos que se cernían sobre el acuerdo interprofesional, cuyas potencialidades como motor de la negociación colectiva han sido lamentablemente desaprovechadas. Resulta escandaloso que más de 415.000 trabajadores vascos tengan sin actualizar, a día de hoy, sus condiciones laborales. Un mínimo sentido de la responsabilidad obliga a corregir esta situación. Cuanto antes.