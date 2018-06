Yo alucino

La semana pasada acabé la columna diciendo que ya hablaríamos de Màxim otro día. Así que va a tener que ser hoy porque al parecer no va a haber muchas más ocasiones. En fin, qué poco ha durado. ¿Quién se lo iba a imaginar? Cuando me enteré de que le habían nombrado ministro me quedé tan perplejo como cualquiera de ustedes. Estaba solo en casa y aun así se me escapó un grito: «¿Quééé?». A priori, caí en el prejuicio de creer que no tenía talante de ministro. Pero, ¿qué diablos es eso, en realidad? ¿Acaso Jorge Fernández Díaz o el inquietante Pedro Morenés tenían mejor talante de ministro que Màxim Huerta? Ni mucho menos, qué horror. Así que, inmediatamente después, pensé en las alegrías que, al menos desde el punto de vista humano y periodístico, podía darnos este hombre. Cuando empezaron a sacarle viejos tuits (ojito con los tuits, políticos del futuro que todavía sois unos jovenzuelos alocados), enseguida se hizo evidente que era un blanco fácil. Y muy frágil. Una pena, ya digo.

No tengo nada en absoluto contra él. Pero lo cierto es que, de alguna manera, le odio un poco. Lo explico: ¿Se puede vivir sin odiar? Sería bonito poder decir que sí, desde luego. Sin embargo, yo creo que todos odiamos un montón de cosas y que nuestros odios nos definen: determinan nuestra posición en el mundo y nos mantienen alerta. Y yo, por ejemplo, odio, entre otras cosas, a los escritores de éxito. Es algo que no puedo evitar (lucho contra ello pero es un automatismo más fuerte que yo): me da rabia que haya escritores que se forren, así de claro. Y Màxim es uno de esos, lo siento. Yo estuve la semana pasada presentando mi última novela en la Feria de Bilbao y a la hora de la verdad allí solo estábamos como mucho diez personas (contando al tipo de la cámara y a mi editor). ¿Cómo no vas a odiar a esos autores que, siendo más jóvenes y guapos que tú, escriben mucho mejor, hacen presentaciones multitudinarias y al final se les agarrotan los dedos de la mano de tanto firmar ejemplares de sus preciosas novelas románticas o policiacas? No crean que lo digo en broma. De todas formas, lo que sí me ha parecido elegante, digámoslo sin rodeos, es la velocidad de dimisión. Esto es nuevo y es una maravilla. Nada de andar especulando. Primero se dimite y luego ya veremos. Podrían considerarlo en el PP. De hecho, no estaría de más plantear la cuestión al conjunto de los partidos. ¿Estarían dispuestos a asumir el ejemplo como norma general? O sea, ante la más mínima duda, hacer un 'màximhuerta': la dimisión exprés: «A pesar de que soy inocente, etc., etc.». Y encima con una sonrisa. Chapeau, Màxim, puede que hayas creado un estilo, después de todo. Sigue así, tío. Pero, dime, por favor, ¿qué demonios hay que escribir y cómo de bien hay que hacerlo para pagar tanta pasta a Hacienda? Yo alucino.