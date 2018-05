Adiós, ETA, adiós La banda nos ha aplazado y negado todos los alivios que ha podido. Ha alargado su existencia hasta la extenuación IÑAKI EZKERRA Lunes, 7 mayo 2018, 01:09

Imagino que no seré el único al que la 'disolución oficial' de ETA le deja un extraño estado de ánimo, una sensación de hartura, de fatiga, de desinflamiento. Uno no está tan quemado como para no valorar la noticia aunque venga rodeada del teatrillo extemporáneo y miserable de los mediadores. Pese a ese envoltorio irritante, uno sabe que la muerte clínica de ETA es una buena noticia para España y para Europa. Lo que pasa es que esa consciencia de que se cierra un capítulo de la historia universal de la infamia no me inspira ganas de dar saltos de alegría o de echar cohetes. Y es que ese engendro nacido del apareamiento pueblerino del nacionalismo racista con el nihilismo marxista ha tardado demasiado en hacer lo que tenía que hacer: disolverse.

Es como si Frankenstein se hubiera confundido de película y se hubiera colado en 'El guateque' para quitarle a Peter Sellers esa escena impagable en la que el actor hace de actor y alarga cómicamente su agonía en medio de un rodaje. Es como si al que, de niño, pidió mil veces a los Reyes Magos que le trajeran un scalextric, se lo regalaran de mayor y cuando ya ha cumplido los sesenta años. Se ha dicho que ETA debe arrepentirse del daño causado y yo mismo he suscrito esa exigencia. Sin embargo, conozco el caso de alguien que apoyó desde su puesto profesional a esa banda hasta hace dos días y que ahora ha roto con todos sus correligionarios, se ha ido a vivir a Alicante, se ha vuelto más de derechas que los de Vox y dice que se arrepiente de sus décadas de militancia. Ni siquiera es un terrorista sino alguien que justificó el terrorismo, pero admito que su 'ejemplo' no me lleva a la esperanza sino a la indignación, a una sensación desapacible de banalidad, de fraude, de que ese personaje se hubiera vaciado de sí mismo y librado hasta del sabor de la derrota de lo que defendió.

Sí. Entiendo a las víctimas a las que les repatearía hasta una petición de perdón correcta. ETA ha tardado demasiado en despedirse para que cualquier rectificación, de haberla, tenga valor. Si ETA al menos se hubiera disuelto en 2011, cuando anunció el cese del terrorismo, nos habría dado la sensación de que teníamos algo que celebrar. Pero ni siquiera nos quiso dejar esa satisfacción mínima. Nos ha regateado, aplazado y negado todos los alivios y consuelos que ha podido. Ha alargado su precaria existencia, su estado de coma hasta la extenuación. Nos ha aburrido a cartas, declaraciones, conferencias, mesas, grupos de mediadores, de artesanos de la paz, de orfebres del buen rollo, de alfareros de la reconciliación, de arrepentimientos-trampa que en realidad eran farragosas y patosas modalidades de la amenaza y de la ofensa; de comunicados preanunciando que a lo mejor anunciaban… Hay algo que sí me produce alegría de ese adiós en diferido de ETA y es que ya no habrá más comunicados de pésima literatura.