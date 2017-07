Todo un acierto Amorebieta toma su mejor decisión en años: fichar por un clásico como el Independiente JON AGIRIANO Martes, 11 julio 2017, 01:34

A lo largo de su carrera, Fernando Amorebieta no se ha distinguido, precisamente, por su inteligencia en la toma de decisiones. Frío y calculador, lo que entendemos por un futbolista frío y calculador, no podemos decir que lo haya sido nunca el central de Cantaura, ni dentro del campo ni fuera de él. Su marcha al Fulham, por ejemplo, sigue siendo un hito. A lo largo de la historia del Athletic, ningún futbolista ha dejado el club para irse a otro peor y ganando menos dinero, que es justo lo que hizo él hace cuatro años. En este sentido, se podría decir que ‘Amore’ es un caso único. Y así lo acepta la afición rojiblanca, que ni siquiera le guarda rencor por su marcha, como sucede con otros excompañeros de generación que dejaron el club, caso de Javi Martínez, Llorente o Herrera. Lo suyo se interpretó como una excentricidad, como el dislate propio de un jugador imprevisible. Vamos, que de la misma manera que, en un partido de guante blanco, era capaz de pegar un codazo innecesario y dejar a su equipo en inferioridad, Amorebieta era capaz de irse al Fulham con una ficha inferior a la que le ofrecía el Athletic. Y tampoco era cuestión de reprochárselo demasiado.

El exfutbolista rojiblanco acaba de fichar por el Independiente y son muchos los que lo consideran una nueva excentricidad por su parte. No estoy de acuerdo. Todo lo contrario. Creo que Amorebieta ha tomado una decisión magnífica y me pregunto si, a sus 32 años, las experiencias acumuladas están teniendo en él un cierto influjo benéfico, acercándole poco a poco a ese estado del espíritu que se llama madurez. Y es que Independiente es mucho Independiente. Sí, ya sé que es un grande venido a menos, que quedan lejos sus años de gloria cuando los ‘rojos’ de Avellaneda sumaron siete Copas Libertadores, pero si a alguien no le debe importar eso, si a alguien le debe resultar familiar ese tipo de decadencia, es a un aficionado del Athletic.

Amorebieta se va a una institución legendaria del deporte argentino, al club de Ricardo Bochini, ni más ni menos. Por cierto, se me ocurre que, aprovechando la coyuntura, en Ibaigane podrían ir ya apuntando el nombre del ‘Bocha’ para el próximo One Club Man. Ha habido muy pocos como él.