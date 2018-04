Aberri Eguna con esteladas Con Cataluña de fondo, el PNV abogó por defender «lo conseguido hasta ahora», frente a una izquierda abertzale que propugna gestar la república vasca Imágenes del Aberri Eguna en Pamplona. / Efe EL CORREO Lunes, 2 abril 2018, 00:26

El Aberri Eguna celebrado ayer por el PNV en Bilbao y por la izquierda abertzale -bajo la marca Independentistak- en Pamplona no solo evidenció que el conjunto del nacionalismo vasco se siente obligado a mirarse en el espejo del secesionismo catalán y en la espiral generada en su confrontación con las instituciones del Estado constitucional. Además ayer los jeltzales se mostraron más solidarios que nunca con la causa que representan Junts per Catalunya y el PDeCAT, uniéndose a su destino al condicionar solemnemente el diálogo por la estabilidad en España a la previa retirada del 155. Las palabras de Andoni Ortuzar fueron taxativas a ese respecto. Aun consciente de que la negativa del PNV a pactar los Presupuestos de Rajoy incrementa la incertidumbre en la política española, y podría acelerar la eventual llegada de Ciudadanos a las áreas de poder que hoy mantiene el PP -dificultándose con ello el entendimiento sobre la singularidad de la autonomía vasca-, el presidente del EBB trazó una línea infranqueable para su partido y estableció una condición que el Gobierno central no puede eludir sin más. Pero, al mismo tiempo, esa toma de postura vincula de tal manera a los jeltzales con el desarrollo de los acontecimientos en Catalunya que compromete su propia autonomía política y la de las instituciones que gobierna el nacionalismo vasco. En cualquier caso, resulta elocuente que tanto el manifiesto publicado por el PNV con motivo del Aberri Eguna 2018 como la alocución de su presidente Ortuzar en la Plaza Nueva bilbaína incidieran en la necesidad de defender el autogobierno actual más que en la de profundizar en él o ampliar su cauce. No solo representa una llamada a la opinión pública frente a las corrientes centralistas que se están haciendo fuertes a cuenta de la crisis catalana. Supone también una declaración realista de justa valoración de la autonomía de la que disfrutamos los vascos. Es ahí donde destacó la divisoria entre el PNV y los convocantes del acto de Pamplona, abogando estos últimos por una vía soberanista ‘a la catalana’, aun a sabiendas de que no podrán avanzar ni un paso en esa dirección mientras el PNV priorice la defensa del autogobierno existente. El comunicado de ETA, homenajeando a quienes han estado «en» la banda terrorista o «con» la banda terrorista durante todas estas décadas, vino a recordar lo que Ortuzar señaló ayer en Bilbao: la quiebra moral causada por la violencia etarra en la sociedad vasca.