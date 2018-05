Sánchez promete al PNV mantener los Presupuestos de Rajoy

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha garantizado hoy que mantendrá los Presupuestos aprobados por el PP para 2018 y que abrirá una vía de diálogo con el Gobierno catalán. Sánchez ha apostado por la estabilidad presupuestaria y ha dejado claro al partido de Ortuzar su «voluntad» de mantener las cuentas que pactó hace unos días con el Partido Popular. Una decisión que ha asumido -ha dicho- «desde la responsabilidad, para garantizar la gobernabilidad de todo el país», ante un momento «extraordinariamente complejo».

A los independentistas catalanes les ha ofrecido reiniciar el «diálogo» entre el Gobierno de España y el nuevo Govern de Cataluña, oferta que ha extendido al Gobierno de Urkullu, al que ha agradecido expresamente su esfuerzo por «encontrar y forjar soluciones» en la crisis catalana. «Me reuniré e intentaré tender puentes con la presidencia la Generalitat», ha anunciado.

Guiños al PNV y al Govern que Sánchez ha lanzado desde una posición «de lealtad al Estado por encima de todo» y situando a Mariano Rajoy en el «pasado», frente a la esperanza que «merece la pena explorar» de un gobierno presidido por él.

Un Gobierno con un programa de «estabilidad» institucional, económica, social y territorial, mientras que si fracasa la moción se normalizará la corrupción «y aquí no pasa nada», lo que condenaría a España a una «enfermedad crónica».

Sánchez, no obstante, ha dejado a Rajoy una salida si quiere conservar el Gobierno para el PP: «Dimita ahora y todo terminará. Su tiempo acabó. Dimita y esta moción de censura habrá acabado aquí y ahora».

La respuesta de Rajoy

Por su parte, Rajoy ha acudido al Congreso con una estrategia clara que no ha dado lugar a la sorpresa. Se trataba, por un lado, de poner en duda la urgencia con la que se había tramitado la moción de censura, fruto «de la irresponsabilidad» de Sánchez, una urgencia que motiva inestabilidad -«La bolsa cayó y la prima de riesgo subió», ha resumido-. Y, por el otro, de negar que el PP sea un partido corrupto. «La sentencia no es firme y no condena al Gobierno ni a ningún miembro del Gobierno», ha insistido en varias ocasiones Rajoy. «Hay corruptos en el PP pero el PP no es un partido corrupto», ha señalado también.

«Dice lo mal que van las cosas pero ha ignorado de dónde veníamos, la amenza del rescate, los cinco años en recesión, el paro... Y ahora resulta que la situación mala es la que vivimos en estos momentos», afirma dirigiéndose a Sánchez. «¿Cómo va a hablar de estabilidad un candidato que propone el Gobierno más inestable desde 1977?», se ha preguntado.

No ha sido el único ataque directo. El presidente del Gobierno ha hecho acopio de varias citas de barones y dirigentes del PSOE con críticas a Sánchez y a los independentistas catalanes, una de ellas del propio José Luis Ábalos, secretario de Organización del PSOE y encargado de presentar la moción. Las caras de Sánchez y el diputado que ha defendido su moción en la Cámara eran un poema.

Rajoy ha acusado a Sánchez de deformar la realidad española y denigrarla «para hacerse usted indispensable. Usted dice:'La corrupción o yo' y eso no es cierto». Y le ha hecho una pregunta que Sánchez no ha llegado a responder: «Cuando salga la sentencia de los ERE, ¿presentarán ustedes mismos la moción?». «Lo que plantea usted realmente es una moción de censura a los españoles porque no le han hecho caso en las urnas», ha dicho. Se trata de «aprovechar cualquier resquicio para llegar al poder» y lo llaman «respuesta serena», ha concluido con sorna.

En cuanto a los guiños que ha hecho al bloque independentista catalán, a los que ha tendido la mano para dialogar y solucionar la crisis institucional actual, Rajoy no se ha pronunciado con medias tintas: le ha exigido a Sánchez que diga si va a pedir que no se procese a independentistas.

Los otros grupos

Por la tarde, y con Rajoy fuera del hemiciclo, llegaba el turno del resto de grupos parlamentarios. Pedro Quevedo, de Nueva Canarias, ha confirmado su voto a favor argumentado en que «la crisis provocada por la corrupción exigíe una actuación y la asunción de responsabilidades». Por su parte, la portavoz de Coalición Canaria, Ana Oramas, ha acusado a Sánchez de presentar la opción para beneficio personal y, aunque en primer lugar había anunciado que votaría en contra, ha cambiado el sentido de su voto y ha optado por la abstención. Isidro Martínez, de Foro Asturias, también ha dado su no a la moción. El representante de UPN, Íñigo Alli, ha calificado de «ejercicio de cinismo» la moción y ya ha adelantado que votarán en contra. Marian Beitialarrangoitia, de EH-Bildu, ha adelantado que votará sí a la moción por «higiene democrática». Joan Baldoví, de Compromís, ha afeado que Rajoy no aparezca por la cámara . «Debe estar recogiendo las cosas», ha dicho quien votará a favor de la moción. En su segundo turno ha pedido que «no decepcione a quienes le han depositado su confianza». Carles Campuzano, portavoz del PDeCAT, ha lamentado que Rajoy no esté en el hemiciclo y ha asegurado que la moción está «completamente justificada» y que votará a favor.

En su réplica a los grupos parlamentarios, Sánchez ha agradecido el apoyo al diputado de Nueva Canarias y le ha asegurado que su propuesta es «un Gobierno con un programa de estabilidad social, territorial, macroeconómica y presupuestaria». A los representantes de Coalición Canaria y Foro Asturias les ha asegurado que su partido es un firme defensor de la Constitución.