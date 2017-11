Las viviendas de la zona ARU pueden optar a 1,6 millones de ayuda hasta el 12 de enero Algunas de las viviendas rehabilitadas con el programa. / A. GÓMEZ El Ayuntamiento acaba de aprobar las bases de la quinta convocatoria de subvenciones destinada a 76 inmuebles CRISTINA ORTIZ Jueves, 30 noviembre 2017, 11:06

Más de un centenar de viviendas, concretamente 115, ha mejorado sus condiciones de habitabilidad y accesibilidad bajo el paraguas del ARU Ebro-Entrevías, pero son muchas más las incluidas dentro de los límites físicos de ese plan que pueden hacerlo optando a subvenciones. De hecho, ya han empezado a definirse las bases para la quinta convocatoria de ayudas, de la que van a poder beneficiarse hasta 76 inmuebles.

Una iniciativa ‘puente’ entre la primera y la segunda fase que va a ser posible gracias al acuerdo bilateral alcanzado hace unas semanas entre el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León. Se logra así no parar las tareas de rehabilitación a la espera de que se apruebe el nuevo Plan Estatal de Vivienda que se encuentra prorrogado.

Los propietarios o comunidades de vecinos podrán entregar sus solicitudes hasta el 12 de enero del próximo año. Ésa es la fecha límite. Queda mes y medio. Si bien, aún no está definido cuándo comenzarán a recogerse las propuestas, ya que el plazo de presentación comenzará al día siguiente de que la convocatoria aparezca publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Burgos.

Si bien, no será el orden de entrada el criterio en base al que se decidirán quienes serán los beneficiarios de las ayudas. La tramitación se realizará por concurrencia competitiva; es decir, atendiendo a las bases de la ordenanza municipal reguladora de estas ayudas. Una vez que finalice el periodo de presentación de proyectos, se trabajará en la resolución y adjudicación de subvenciones hasta alcanzar las 76 viviendas a las que va destinada.

La nueva actuación contará con un presupuesto total estimado de 1.669.580,29 euros; de los cuales, la comunidad autónoma aportará 939.682,13 euros (lo que representa un porcentaje del 56,28% del coste total), el Ayuntamiento de Miranda destinará 199.408,60 euros – un 11,94%–, y los particulares completarán los fondos públicos con una suma que alcanzará los 530.489,56 euros, es decir, el 31,77%.

Para obras y gestión

En esta ocasión, la nueva etapa no cuenta con aportación estatal –al no tener la cobertura del plan de vivienda– y tampoco recoge fondos para obra pública o infraestructuras. La partida global, los 1,66 millones, sí que distinguen dos cuentas diferentes, una principal y de mayor cuantía destinada a la rehabilitación, que asciende a 1.530.632 euros; y otra inferior, de 138.947 vinculada al pago del equipo técnico de gestión, que no cuenta con aportación de los particulares. Este gasto corre íntegramente a cargo de las administraciones públicas. Las arcas municipales aportarán 76.691 euros por este concepto y las regionales, 62.255.

Las bases de esta convocatoria, aprobadas esta misma semana por la Junta de Gobierno Local, también recogen expresamente que «aquellas solicitudes que no sean seleccionadas en esta etapa podrán presentarse en el caso de que se efectuaran nuevas». Algo que el Consistorio confía en que se haga una vez que se cuente con nuevo plan estatal. De hecho, el ARU Ebro-Entrevías incluía para su segunda fase la rehabilitación de un grupo de 345 viviendas. Un número que podría rebajarse a 269 si, como responsables municipales estiman que ocurrirá, se descuentan de ese total las 76 en las que está previsto intervenir con la quinta convocatoria de ayudas. La alcaldesa, Aitana Hernando ya apuntó a principio de mes que «aunque en ninguna parte se recoja expresamente que se trate de un anticipo de la segunda fase, yo entiendo que es lo que es. Pero eso habrá que verlo cuando se declare».

El objetivo fundamental pasa por no paralizar el proceso de rehabilitación una vez iniciado. De momento, ya se ha invertido un presupuesto protegido de 2.316.000 euros, una cuantía que prácticamente se ha agotado al alcanzar el 99,85%. De hecho, a la última convocatoria concurrieron 28 propietarios y hubo que seleccionar 6.