El Santiago Apóstol se queda sin cardiólogos y mantiene el servicio de Oftalmología al 50% El hospital arrastra problemas para cubrir las vacantes de especialistas . / A. GÓMEZ Dos especialistas del HUBU atienden por las tardes Cardiología y dos oculistas tratan de cubrir todas las cirugías programadas CRISTINA ORTIZ Jueves, 3 mayo 2018, 00:27

Consultas en horario vespertino o cancelaciones de última hora tras meses de espera y a las que no acompaña una nueva cita, se derivan de la falta de algunos especialistas en el hospital Santiago Apóstol. Son consecuencia directa de las dificultades que en los últimos años viene arrastrando el centro sanitario mirandés para atraer a facultativos de diferentes áreas, entre las que, en estos momentos, destacan Cardiología y Oftalmología. Y es que, en el primero de los casos, para atender patologías vinculadas al corazón, se desplazan dos profesionales del HUBU que pasan consulta en Miranda de lunes a jueves, por la tarde. Lo hacen de manera voluntaria, tras cumplir por la mañana su jornada laboral en el universitario de Burgos.

Comenzaron a desplazarse hace tres semanas y seguirán haciéndolo hasta que el Santiago Apóstol se dote de personal (nadie ha solicitado las dos plazas de la OPE). Así se han comprometido a hacerlo desde el HUBU. Gracias a ellos «el funcionamiento es casi el normal porque se están cubriendo ocho agendas semanales», explicó el gerente del centro, Arsenio Besga.

Pero, hoy por hoy, quizá donde mayor «repercusión asistencial» está causando la falta de especialistas es en Oftalmología. «Ahí está el problema más crítico». En ese área la plantilla está al 50%. Solo hay dos de los cuatro profesionales que deberían prestar servicio en el Santiago Apóstol. Así que se ha optado por intentar respetar lo más posible las cirugías. «Se está intentando que se mantengan los dos quirófanos a la semana que tiene asignados el servicio, pero no queda otra que suspender consultas. Sé que la ciudadanía se queja mucho, y con razón; pero no tenemos una solución en la mano». Tampoco es posible arbitrar una medida provisional similar a la de Cardiología, ya que en el HUBU tampoco la plantilla está al completo.

Pese a que las dos vacantes de Miranda se publicaron meses atrás –una dentro de la Oferta de Empleo Público y la otra por traslado–, nadie las ha solicitado. Los profesionales tienen dónde elegir y el hospital mirandés no está entre sus preferencias. Aunque se sigue intentando.

Además de esperar a «la segunda vuelta» de la OPE, por si algunos de los profesionales que aprobaron la oposición y no han logrado plaza en el centro elegido como primera opción se animan a venir; el gerente del centro sigue entrevistando candidatos. A la última este mismo lunes, una profesional que acaba su contrato en Galicia este mes y que ha confirmado su interés por ocupar una de las vacantes, pero «hasta que no lo vea no lo creo. Entre esa zona y Miranda hay muchos hospitales», explicó Besga.

Balanza negativa

Las perspectivas no son muy buenas, ni en estas ni en otras especialidades. Solo hay que fijarse en el resultado de las listas provisionales de traslado publicadas ayer en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl). «Solo cuatro facultativos han pedido venir a Miranda», apuntó Besga. Se trata de un especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, un ginecólogo, una pediatra y una médico de Admisión y documentación clínica. De estos, las dos últimas ya han estado trabajando en la ciudad.

Además, se trata de incorporaciones que no van a solventar los problemas de personal que arrastra el centro, ya que el número de los que han pedido irse a otros sitios duplica al de lo que han solicitado venir o quedarse. Esta previsto que se vayan 9. De ellos 5 han pedido plaza en el HUBU, 2 al Clínico de Valladolid, uno a Soria y otro más a Salamanca. «El resultado es de menos 5», reconoció el gerente del Santiago Apóstol.

Entre las que se van están las dos Dermatólogas, algo que no preocupa porque el relevo está garantizado, ya que estaban en comisión de servicio; una Radióloga;un Internista que «esperamos cubrir porque de esa especialidad hay menos problemas o un ginecólogo que esperamos compensar con el que ha pedido venir».

Revertir los números negativos pasa porque la Consejería de Sanidad tome medidas estructurales para garantizar la subsistencia a medio y largo plazo y que las plazas se cubran en hospitales pequeños. Pero «eso es algo que no se puede hacer de hoy para mañana, requiere cambios normativos». Se trataría de hacer plantillas más generales, no ligadas a un único hospital, si no a varios, creando «alianzas estratégicas para cubrir las necesidades».

Pero para CGT no solo es necesario cubrir las plazas vacantes (entre las que incluyen una de Internista). El sindicato también está demandando públicamente el aumento de plantilla en algunas especialidades como Digestivo y Rehabilitación, con largas listas de espera y sobrecarga en los profesionales, «sujetos a un estrés profesional inasumible, lo que se traduce en una asistencia sanitaria más que cuestionable». Sin obviar las derivaciones a la sanidad privada para pruebas diagnósticas, cirugías menores y fisioterapia, que piden que se supriman.

Recuperar guardias yMIR

Al mismo tiempo, reclaman que se recuperen las guardias localizadas en Oftalmología y Otorrinolaringología, que evitarían que la población no tenga cobertura en estas áreas a partir de las 15.00 horas y que «las cirugías y el servicio de urgencias quedan de esta forma muy limitados, debiendo derivarse la atención al hospital de Burgos». Carecer de guardias implica que no se puedan llevar a cabo operaciones que requieren un mayor control médico y, por tanto, se limitan también las aspiraciones profesionales de los facultativos. «Se hacen solo las cirugías más sencillas», explicaron.

Igualmente, reclaman que se cubran todas las vacantes del resto del personal, tanto sanitario como no sanitario, incluyendo bajas y permisos; así como la transparencia absoluta de los datos de actividad. «No sabemos qué opinan los ciudadanos», incidieron.

De manera paralela se está trabajando en recuperar la formación de MIR, algo que también reclama CGT. El principal escollo sigue estando en el bajo número de partos, en niveles de 0,6 al día, que «es poquísimo». Una de las opciones que se está planteando es que los Médicos de Familia dentro de sus 4 años de formación puedan hacer sus horas de Obstetricia en el hospital de Burgos y, el resto, aquí.