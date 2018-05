La Policia Nacional forma a los escolares en ciberseguridad Estudiantes de Sagrada Familia y Cervantes recogieron sus carnés de ciberexpert@. / E. C. Ciberacoso o 'grooming' son algunos de los peligros sobre los que se ha prevenido al alumnado en los centros SAIOA ECHEAZARRA Miércoles, 16 mayo 2018, 23:31

Los delitos relacionados con Internet cada vez proliferan más, y en ese sentido «Miranda no es una ciudad diferente al resto», señala el inspector jefe de la Comisaría, Eloy Ladrón. Hechos relacionados con el 'sexting', ciberacoso, 'grooming'... Sobre este tipo de peligros han versado las conferencias impartidas por la Policía Nacional a escolares dentro del programa Ciberexpert@. Estudiantes de de Sagrada Familia y Cervantes recogieron ayer en la Casa de Cultura los carnés acreditativos tras haber superado este curso de formación.

El comisario jefe, encargado de hacer entrega al alumnado de los carnés junto al Secretario General de la Comisaría Provincial de Burgos, Benito Maximino Martínez; la alcaldesa, Aitana Hernando; y otras autoridades, explicó que «la suplantación de identidad es bastante peligroso dado que cuando nos enfrentamos a la red no sabemos exactamente con qué persona nos estamos comunicando. La red tiene muchas cosas buenas y esas otras no tan buenas en las que la identidad no siempre es la real».

Añadió que «desafortunadamente, cada día estamos viendo que en las comisarías el numero de delitos que se realizan a través de las nuevas tecnologías es muchísimo mas habitual bien porque se producen clonaciones de tarjetas o bien porque se realizan compras en establecimientos en las que la persona no ha tenido ninguna participación, pero ve que en su cuenta corriente se cargan una serie de números que no se corresponden con las acciones que ha realizado».

¿Cómo actuar ante eso? «Si se puede acreditar que el titular de la cuenta no tiene ninguna participación en ese tipo de operación, el banco es la persona jurídica que se hace responsable, pero debemos tener en cuenta que es muy difícil la investigación de este tipo de delitos dado que no solo hablamos de una distancia física muy grande sino que de legislaciones diferentes, comisiones rogatorias, y las internacionales no siempre tienen la rapidez y fluidez que a todos nos gustaría a la hora de investigar estos hechos y otros».

En la Comisaría mirandesa, «dado el número de personas que la conforman, no puede tener un grupo especializado en delitos tecnológicos y de esta investigación se encarga el grupo de policía judicial. Si bien, cuando los hechos requieren el apoyo de otras unidades contamos con el grupo de delitos tecnológicos de la Comisaría de Burgos, y también en la Jefatura Superior en Valladolid existe un grupo». «Si los hechos ocuparan a más ámbitos que solo el de Castilla y León, en la Comisaría General de Policía Judicial en Madrid hay gente especializada en este tipo de nueva delincuencia».

Según valoró, los delitos relacionados con transacciones en Internet «se mantienen, lo que pasa es que la tendencia va a ser que van a ir a más dado que las nuevas tecnologías lo están acaparando absolutamente todo. Como esas compras por Internet están aflorando más, lógicamente los delitos también».

Aconsejó «adoptar contraseñas seguras, tener un antivirus lo más actualizado posible y que lo hagamos desde ordenadores privados, nunca utilicemos redes públicas para realizar determinadas operaciones dado que de esa forma se nos pueden copiar nuestras claves y contraseñas de una forma mucho más rápida».