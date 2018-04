41 plazas de 333 figuran como vacantes en la relación de empleados municipales En breve se espera sacar la convocatoria para 3 puestos en el parque de bomberos. / A. G. La mayoría, a excepción de las de policía y bomberos, están cubiertas por personal interino, para evitar la amortización de puestos CRISTINA ORTIZ Martes, 24 abril 2018, 23:23

No ha habido cambios: 333 plazas figuran en una relación de personal, tanto laboral como funcionario, incluida en el presupuesto municipal de 2018, cuya aprobación definitiva ya ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Burgos. Lo que sí ha variado, aunque moderadamente, ha sido el número de vacantes cubiertas, en su mayoría, con trabajadores interinos dentro de ese cupo global que conforman 178 trabajadores vinculados al personal funcionario y 155, al grupo de laborales.

El listado incluye hasta 41 puestos, aunque de ese total hay que detraer 5 plazas de Policía Local que ya se han convocado, confirmando el Ayuntamiento hace un par de semana que se sumaba para cubrirlas al proceso de selección iniciado por la Junta de Castilla y León. Y, en breve, se espera sacar la convocatoria para 3 puestos en el parque de bomberos. «Se está preparando la convocatoria. Están a punto de salir las bases», avanzó la concejala de Personal, Laura Torres.

Se apostará por incorporar, como mínimo, a esos 3 efectivos, aunque el listado de vacantes publicado incluye además un puesto de suboficial, uno de sargento y uno de cabo. Sin olvidar que, en breve, tal y como se apuntó hace una mes desde el Consistorio, está previsto que se jubilen otros tres integrantes de la plantilla de este área.

Dejando al margen los puestos libres en esas dos áreas vinculadas a la seguridad; destacan las 5 vacantes de auxiliares de administración de un cupo de 27 y otras tantas de profesores del conservatorio, al que están vinculadas 17. En ambos casos, la situación en la misma que hace un año. También faltarían en estos momentos 4 albañiles oficiales de primera, un colectivo en el que figuran once puestos de trabajo. Un calco de la situación de 2017.

En el resto de los casos las vacantes no pasan de uno. En lo que al grupo de funcionarios se refiere se trataría de un conserje, un inspector de obras y un sepulturero. Las demás se corresponden con personal laboral y son: un asistente social, un bibliotecario un lector de aguas, un encargado de fontaneros, un jefe de turno de las instalaciones deportivas y otro del grupo de mobiliario urbano.

La Relación de Puestos de Trabajo también recoge que de ese catálogo están sin cubrir con funcionarios el puesto de un oficial de segunda de albañilería, una de jefe de jardineros, otra de carpintero, una más de socorrista, una de empleado de servicios múltiples, una de ordenanza que pasará a ser de segunda actividad y otra de monitor de taller.

El listado de trabajadores publicado en el boletín se completa con dos plazas cubiertas ya en segunda actividad por trabajadores municipales que han pasado a ejercer de conserje del colegio de Los Ángeles y funciones de comunicación y administración en el Servicio de Extinción de Incendios; y por un puesto de personal eventual como técnico de información.

Evitar amortizaciones

«Mientras no cambie la ley general de presupuestos donde se marcan las tasas de reposición de los servicios que no se consideran esenciales, seguirán cubiertas con interinos», explicó. Y es que lo contrario, convocar una OPE pública supondría «menguar la administración y nosotros lo que no queremos es perder ni una sola plaza de la plantilla». En los únicos casos en los que la reposición es del 100% es en Policía Local y en bomberos, donde además la ley regional impide las interinidades.

Por eso , para las demás se tira de interinos. «Es lo que nos está permitiendo acometer el día a día a pesar de las constricciones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. No se nos permite a los ayuntamientos que nos dotemos de las plantillas adecuadas, así que recurrimos a esa opción para intentar mantener nuestros servicios de la forma más eficiente posible », explicó Torres.

El presupuesto que ya ha recibido la aprobación definitiva recoge unas previsiones globales de gastos que alcanzan los 38.139.323 euros, 388.001 más que en 2017. Del montante total, 16.593.809 figuran vinculados al capítulo 1, el de personal. Un apartado que también prevé un aumento, en este caso de unos 578.909 euros.