El pasado vuelve a hacerse presente en el casco antiguo La exposición de aves rapaces llamó la atención de muchos. / Óscar Casado Música, artesanía, talleres y una cuidada decoración se aúnan para que los mirandeses echen la vista atrás y se sumerjan durante todo el fin de semana en la época medieval MARÍA ÁNGELES CRESPO Sábado, 5 mayo 2018, 23:19

Si de modo habitual la diferencia entre la parte nueva y el otro lado de la ciudad se diferencia en el puente de Carlos III, en este fin de semana ésta se acentúa y se percibe de un modo más nítido cuando nada más atravesar la estructura sobre el Ebro se percibe la presencia de pendones y banderas muy alejadas de las costumbres del actual y moderno mundo.

Pese a que muy probablemente no sería necesario ofrecer más pistas a los viandantes, se da una con la leyenda 'Mercado Medieval', así que aunque los visitantes acuden con indumentaria del siglo XXI, enseguida se encuentran todos con personas y personajes ataviados con ropajes propios del medievo.

Es importante la estética para lograr que el ambiente envuelva y tanto los curiosos como los que acuden a la parte vieja sabiendo lo que van a encontrarse se sumerjan de inmediato en una época ya pasada. La decoración se ha cuidado y mejorado en relación con las citas anteriores y en esta decimoséptima edición del ya tradicional y esperado Mercado Medieval, se percibe de inmediato que en todo el casco antiguo mirandés el pasado se ha hecho presente.

En esta ocasión los que se acercan a la plaza de España o la de Santa María, y recorren las angostas calles de la parte vieja se topan con 120 puestos, de los que 89 están ocupados por artesanos de la índole más diversa. En otros 25 estarán es posible adquirir productos de alimentación, y los visitantes al mercado tienen también la oportunidad de hacer un alto en el camino y tomar un tentempié o productos más contundentes en seis puestos de hostelería.

Bien es sabido que los mirandeses no precisan de demasiados estímulos para meterse de lleno en los ambientes festivos; más aún teniendo en cuenta que con San Juan del Monte a la vuelta de la esquina, parece que ya se están empezando a calentar los motores. Aun así no está de menos un pequeño empujoncito, y de ello se encargan los diferentes grupos que comenzaron el pasado viernes a las seis de la tarde a hacer sonar sus instrumentos para que la música también se adueñara del lugar. La música envuelve y los diferentes espectáculos de calle –un total de 103–, se suceden en ese pasado recuperado en horarios de mañana, tarde y noche; y así seguirá siendo hasta mañana a las nueve, que será cuando caiga el telón en el Mercado Medieval.

Hay y habrá espectáculos para visitantes de todas las edades y muchos de ellos para todos los públicos, como los siempre llamativos de vuelo de cetrería que no pueden faltar en una cita de estas características.

Participación

El mercado es un espectáculo en sí mismo y muchos son los que disfrutan con el mero hecho de contemplar lo que se encuentran. Algo que les resulta más complicado a los más pequeños por lo que, un año más, la organización ha reservado un espacio para ellos en el denominado rincón infantil. Allí se encuentran con la posibilidad de disfrutar con los juegos más tradicionales y quizás ahora un tanto arrinconados por la mayoría de los chavales.

Pero no sólo eso es lo que se les ofrece, no, se cuenta con la presencia de artesanos de diversas disciplinas que ofrecen talleres con los que no es nada difícil llamar su atención. Y lo que es más sorprendente, con sus propuestas consiguen captar su atención, mantenerlos quietos y entretenidos. Es lo que se vio desde el momento de la inauguración del mercado en el taller de alfarería, donde el gaditano Antonio Bellido se empeñó en transmitir a todos los que se acercaron «la magia que desprende el barro. Les enseñamos como se abre y se recoge y como ellos ven como se consigue una pieza. Esa es la magia». Allí estaban expectantes Raquel y Ángela que aunque decían que «el barro está muy pringoso», estaban convencidas de que «aquí va a haber magia».

Los niños y niñas sabían que eso iba a ser así, y los mayores también se imbuyeron de esa sensación mientras recorrían todo el espacio destinado a rememorar el pasado.

Un lugar, el Casco Viejo que José Luis Alonso, el coordinador de la actividad comentó que es «el idóneo por sus características para un mercado medieval. Eso, la participación de la gente y la implicación del Ayuntamiento hace que esta actividad se mantenga en Miranda, algo que no es tan habitual en otros lugares. La estructura es similar a la del año pasado, y el cambio que hemos hecho es que los grupos de animación son nuevos para ofrecer así variedad al público».

Las novedades se fueron viendo con el paso de las horas y la afluencia también fue creciendo. Ayer, además, la climatología propició una mayor vistosidad a la oferta.

«Es una actividad que siempre ha gustado mucho»

Es evidente que cuando una propuesta se repite y va consolidándose año tras año, como es el caso del Mercado Medieval, es lógico apuntar que «es una actividad que siempre ha gustado y sigue atrayendo a los mirandeses», como lo hacía la concejala de Ferias, Inés Busto. Por eso y porque a medida que avanzan las ediciones «intentamos que haya algo que resulte novedoso para el público», se mostraba satisfecha con la respuesta que desde primeras horas estaban dando los ciudadanos a la cita en la parte vieja. «Un espacio que tenemos que seguir potenciando y que adquiere más vida cuando hay propuestas como la que ahora se está llevando a cabo. Es el lugar más propicio, la parte vieja es donde mejor encaja y donde más se puede disfrutar». Sin desvelar más dijo también que «este verano habrá aquí otra novedad». Dado que son tres las jornadas en las que se puede disfrutar de esta particular vuelta al pasado animaba la concejala «a todos los mirandeses a que se den una vuelta porque van a encontrar cosas muy interesantes».