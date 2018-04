Ostras y pichón para una medalla de bronce Jhon Eduar Padilla y Rubén Osorio sujetan el cheque del tercer premio. Abajo dos de los platos elaborados. El chef mirándes del restaurante Ergo, Rubén Osorio, logra el tercer premio en su segunda participación en el concurso Cocinero del Año CRISTINA ORTIZ Jueves, 19 abril 2018, 23:19

Saber hacer, pero también esfuerzo, preparación y ensayos, muchos ensayos, han tenido recompensa. Rubén Osorio regresa de Barcelona con el tercer premio del concurso Cocinero del Año. Un certamen en cuya final se ha colado en dos ocasiones y que ayer le permitió subir al podio de los mejores chef de la restauración española, junto a su compañero en el restaurante Ergo, Jhon Eduar Padilla. Mano a mano, los dos dedicaron cinco horas a elaborar un menú colorido y de intensos sabores de mar y tierra.

Para ir abriendo boca prepararon un primer plato con la ostra como protagonista. Presentada en su propia concha, optaron por cocinarla a modo de tartar, acompañada de curry verde, salsa de kimchi y un aire de manzana. Para el segundo plato eligieron como ingrediente principal una pechuga de pichón a la que acompañaron de trufa y una esfera de queso;y, para cerrar, prepararon un postre conocido como 'Egg nog' en su formato líquido.

Y es que ese es el nombre que recibe un ponche de huevo muy típico de las fiestas navideñas en Estados Unidos. «Lo hemos cambiado un poco y lo hemos presentado en plato», explicó Osorio. Su 'versión' integra helado de nuez moscada, pan de especias, bizcocho cremoso de chocolate, gelatina de whisky, gelatina crujiente de flor de azahar y pera.

Receta que, al igual que las otras dos, no van a desaparecer tras el concurso; ya que este mismo fin de semana los tres platos entrarán a formar parte del menú que Ergo ofrece a sus clientes. Los dos cocineros volverán a ponerse mañana mismo al frente de los fogones, tras celebrar un premio conseguido en un concurso de excelente nivel y después del que Osorio aseguró que va a cortarse la coleta. No entra en sus planes seguir compitiendo. «Ya vale. Llevamos cuatro años con esto. Hemos conseguido un podio, que es muy difícil. No estamos para estos trotes», bromeó.

Y eso que se les dio bien. Fundamental porque lo tenían todo controlado. De hecho, el responsable de Ergo señaló que empezaron «muy fuerte, muy rápido y cuando llevábamos una hora nos hemos dado cuenta de que íbamos bien, con lo que nos hemos relajado un poco más hasta que han llegado los últimos 30 minutos. Al final nos ha tocado correr».

Lo que no sintieron fue la presión del jurado, formado por grandes nombres como Martín Berasategui o Jordi Cruz. «Nosotros nos hemos concentrado en lo nuestro y hasta el final ni hemos mirado hacia donde estaban». Ellos, a nivel personal, quedaron «satisfechos con el resultado», aunque siempre se pueda «mejorar un poquito. La sensación final es que ha salido bien. Estamos contentos», reconoció Osorio, que recogió el premio sin saber qué había valorado el jurado de su menú.