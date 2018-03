La música se enfrenta a los nubarrones Hay que fomentar la afición desde bien pequeños. / E. C. El Ebroclub se celebra con la amenaza constante de lluvia, lo que desluce la ruta de scooters, en una edición en la que se han cumplido las previsiones de los 1.500 asistentes entre todas las actividades, con la Fábrica de Tornillos como epicentro de los conciertos ÓSCAR CASADO Sábado, 24 marzo 2018, 22:59

No es el festival más grande de la ciudad, aunque seguramente tampoco lo pretenda. De hecho, da la sensación que en su octava edición se encuentra cómodo a la sombra de su hermano mayor, el Ebrovisión. Pero pese a todo esto, el Ebroclub sigue manteniendo sus señas de identidad características, propias y peculiares que hacen que vuelva a la programación cultural año tras año.

Además, porque no decirlo, lo hace cada vez con más fuerza, puesto que en este 2018 las previsiones de los organizadores, de la asociación de Amigos de Rafael Izquierdo, se han cumplido pese a los nubarrones que han amenazado todo el fin de semana. Los deseos con los que se partía en esta ocasión, en una edición de récord en cuanto a presupuesto con 25.000 euros, no eran otros que los de juntar entre todas las actividades a unos 1.500 sesenteros.

Una pronóstico que se hacía en las jornadas previas y que al final se ha dado por conseguido. Así lo explicaba el presidente de la asociación, Ramiro Molinero, quien apuntó que en los conciertos del viernes por la noche la asistencia había sido buena.

A grupos como Les Kitschenettes´s o Los imposibles esta pasada noche les dieron el relevo otras bandas como The Phantom Keys o los alemanes Roman and The Rosarys. Pero sin duda, en esta edición el tirón principal lo marcaba el británico, James Hunter, que se subió al escenario cerca de la una de la madrugada.

Con la estrella del soul en el cartel, Molinero destacaba que se pensaba superar la asistencia que se tuvo en la Fábrica de Tornillos en la primera noche, la del viernes al sábado, por lo que se alcanzarían las 1.500 personas de público al festival.

Además, desde la asociación se destaca que con este número de personas se cifraba en unos 100.000 euros la cantidad que se podían dejar los visitantes. Una cuantía que se alcanzaría puesto que hay que tener en cuenta que muchos de los que se ponen las parkas y desempolvan los vinilos para acudir a la ciudad son personas de fuera.

De esta manera, la estética de los sesenta, santo y seña del Ebroclub, volvió a dejarse notar en las calles, sin olvidarse de los abrigos claro está. Y eso que la lluvia amenazaba y el frío castigaba, porque en esta edición, el tiempo ha sido un elemento que no se puede pasar por alto.

Sin embargo, a pesar que de que en la noche del viernes la lluvia ya mojó a los que se acercaban a la Fábrica de Tornillos para disfrutar de los primeros conciertos, la climatología sí que dejó disfrutar de una de las actividades más vistosas del festival. Con permiso de la música claro está: la ruta con las scooters.

Un aliciente más en el festival que se desarrolló por la mañana en la que «ha llovido a ratos», explicaba Molinero, nada más bajarse de su moto scooter, aunque el frío no abandonó en ningún momento la expedición. La excursión dentro del marco del festival contó con unos veinte participantes, y pese a que el número fue algo más reducido que otras ocasiones, los que se animaron tuvieron su mérito.

El viaje que se hizo fue hasta la vecina localidad de Haro y se completaron «unos cincuenta kilómetros», confesaba Molinero, que sí que reconocía que la climatología impidió que el número de scooters que tomó la salida, cerca de las once de la mañana, no se acercara al que se había visto en otras ediciones. «Mucha gente se ha cortado», afirmó resignado el presidente de la Amigos de Rafael Izquierdo.

Al margen de Molinero y otras personas de la ciudad, uno de los que se animó a colocarse el casco y parapetarse bien de ropa para evitar el frío fue David, que vino desde Santander, aunque «todo el mundo le conoce como Ufo», apuntaba.

Él es un asiduo de este Ebroclub y también de la ruta donde reconocía que a pesar de la lluvia en el inicio «nos ha respetado, salvo el viento». «Nos hemos puesto el traje de agua todos, con mucho miedo, pero al final ha estado bien», confesaba Ufo, que solo se ha perdido en una ocasión el festival porque «tuve un accidente con la moto y no tenía ni moto ni tenía nada», bromeaba este asiduo.

¿Cómo se ve desde fuera el festival? Esta era la pregunta obligada y la respuesta fue clara: «Si sigo viniendo todos los años será por algo». Además, señaló que «la organización es envidiable y no les puedes poner ninguna pega», reconocía antes de empezar a disfrutar de uno de los dj´s que llenaron de música toda la jornada.

En la calle

Al margen de este paseo en scooter y a los conciertos que se celebran por la noche, bajo la protección de la Fábrica de Tornillos, el Ebroclub es un festival que también se trata de vivir en la calle. Pero lo que suele ser un aliciente este año se vivía con cierto temor por el tiempo. «A ver si el día nos respeta y la gente pueda disfrutar un poco del ambiente», deseaba Molinero mirando al cielo.

Al final, los asistentes pudieron disfrutar en la mayoría de los casos de las actuaciones de los doce pinchadiscos que se repartieron por la ciudad en la suma de las dos jornadas,. Pero además, también ocurrió con el único concierto gratuito que se incluía dentro del festival.

Fue en la plaza de la Constitución donde se subieron al escenario Los Mutagénicos a las 18.30 horas. La banda riojana inauguró este nuevo espacio para el festival, que tuvo una buena acogida pese al frío. Una muestra más de que en esta edición al Ebroclub le ha tocado lidiar contra los nubarrones que amenazaban con arruinar esta octava edición de un festival que se consolida.