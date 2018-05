Miranda reclama a la Junta que concrete qué hará con el fallido Hangar de Arte La inacabada instalación de la administración regional se localiza en el Camino de Anduva. / A. GÓMEZ Pablo Gómez urge al Director de Juventud a explicar las «actuaciones está ejecutando para la finalización de las obras» así como «el uso que se le pretende dar» SAIOA ECHEAZARRA Miércoles, 9 mayo 2018, 23:51

Tras casi diez años, el equipo de gobierno municipal considera que se ha sobrepasado «cualquier plazo de resolución aceptable» en lo que se refiere al fallido Hangar de Arte Joven. En esos términos se ha remitido una carta por parte del concejal de Servicios Sociales, Juventud y Nuevas Tecnología, Pablo Gómez, al director general de Juventud de la Junta de Castilla y León, Eduardo Carazo, con el objetivo de reclamar que se concrete qué pretende hacer la administración autonómica con este inacabado proyecto.

Una iniciativa que tras ser anunciada como un emblema de la cultura a nivel regional terminó en un cajón arrastrada por un largo proceso judicial por la quiebra de la promotora. Lo que queda de ello a día de hoy es un edificio a medio construir en plena ciudad. En la misiva, el edil recuerda que la Junta, a través del Instituto de la Juventud, impulsó en Miranda la creación del Hangar de Arte Joven en el año 2008, en la parcela situada en el Camino de Anduva número 70.

Dicha instalación, como recoge la misiva, «se proyectó como un espacio concebido 'para potenciar la formación de los jóvenes artistas castellanos y leoneses, ayudar a divulgar su obra y a su inserción laboral en un campo tan singular como el artístico', así como 'fomentar el intercambio cultural con creadores del ámbito nacional e internacional'». «De este modo, la ciudad entraría a formar parte del Proyecto Ciudades como 'Ciudad de las Artes Plásticas'». Sin embargo, «la realidad actual dista radicalmente del proyecto iniciado hace casi diez años. Hoy en día, en dicha parcela «se erige únicamente una estructura abandonada de acero y hormigón que, en lugar de cumplir su objetivo inicial, deteriora el paisaje urbano de Miranda».

Ante la falta de información sobre este proyecto, el representante municipal requiere al responsable regional que, «a la mayor brevedad, me concrete cuáles son las actuaciones que está ejecutando la Junta de Castilla y León para la finalización de las obras, así como el uso que se le pretende dar». Hace unos meses, desde la Junta avanzaron que se tenía intención de retomar el proyecto pero dirigiéndolo a un fin social, aunque nada se ha vuelto a saber. La alcaldesa, Aitana Hernando, señaló que «nadie me ha notificado nada oficialmente, he tenido conversaciones privadas con representantes de la Junta en las que les he vuelto a recordar el tema del Hangar y se me han planteado ideas, opciones, pero cuando recientemente he estado con algún representante y he preguntado sobre el tema, me han dicho que no hay nada».

«¿Qué espero? Sinceramente, nada», confesó la regidora. «Espero que haya una respuesta, eso sí, más que nada por educación y cortesía institucional. Si no es por compromiso con el Ayuntamiento, que sea por compromiso con los mirandeses. Pero dudo que vaya a haber nada, no hemos visto ninguna partida ni declaración, y la hubieran hecho». Sobre esta iniciativa «que se vendió a bombo y platillo en su momento», «si tuvieran algún proyecto, plano o estuvieran trabajando en ello lo estarían contando».

Un posible uso social

Hernando precisó que en conversaciones no oficiales «se hablaba de ideas relacionadas con proyectos sociales. Pero particularmente pienso que no se ha avanzado absolutamente nada» porque al preguntar sobre ello recientemente «la respuesta fue que no había nada».

Sobre la posibilidad de darle un uso social, recalcó que «el equipo de gobierno siempre ha preferido ante cualquier objetivo el fin social en todo, sin menospreciar el arte. Lo demuestran los convenios con asociaciones de ámbito social. Nos parecería fenomenal que se le diera el fin social, o que se le acabara el fin de arte, pero que se hiciera algo», solicitó.

«Es un monumento a la incapacidad de gestión del PP»

«Creo que es importante, ya es hora de que se nos diga qué va a pasar con un edificio que está a medias. Recordamos a Sergio Montoya, entonces responsable de Juventud de la Junta, llevando a cabo esta iniciativa y contándola a nuestra ciudad, y yo lo que veo es que los mismos que critican la incapacidad de gestión al equipo de gobierno son los mismos que han dejado un monumento a la incapacidad de gestión en nuestra ciudad», reprochó la alcaldesa, Aitana Hernando. La regidora recordó que en un pleno en el que se presentó por el PP una moción referente a la cultura y la mala imagen que dan los solares vacíos, «yo le pregunté a Montoya si no le parecía que el Hangar daba mala imagen, siendo él entonces el director de Juventud. Me contestó enfadadísimo diciendo que eso era una implicación personal de mucha gente y que había habido mala suerte». «No creo que les guste recibir críticas, pero cada uno tiene que asumir lo que ha hecho mal», enfatizó.