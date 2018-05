Un mínimo de 16 agentes de Policía Local en cada turno patrullará durante las jornadas de fiesta La Junta Local de Seguridad se desarrolló ayer en el Ayuntamiento. / A. GÓMEZ Policía Nacional, Guardia Civil, Bomberos, Cruz Roja y Protección Civil reforzarán unos festejos donde predomina la «ausencia de incidentes» SAIOA ECHEAZARRA Sábado, 12 mayo 2018, 00:39

Con el fin de garantizar el buen discurrir y la seguridad en las fiestas de San Juan del Monte, ayer se pusieron en común en el Consistorio los distintos operativos que se desplegarán en los actos por parte de los cuerpos y agrupaciones intervinientes en una Junta Local de Seguridad que contó con la participación de la Cofradía, Policía Local, Bomberos, Protección Civil, Cruz Roja, Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía y la Junta de Castilla y León.

Como detalló la alcaldesa, Aitana Hernando, la Policía Local va a tener unos 16 policías como mínimo al día en la calle repartidos en los turnos, y se reforzará también en base a los distintos actos del programa de fiestas. Habrá también 15 voluntarios de la Agrupación de Voluntariado operativos en función de las necesidades y con 3 vehículos. Asimismo estarán los medios de que dispone la Junta en la prevención contra incendios para la jornada en el Monte, con 3 autobombas forestales, 4 cuadrillas terrestres, el estado de alerta en sus bases y un agente medioambiental de guardia en la zona. Y de parte de los Bomberos de Miranda se contará con un equipo de primera intervención con 4 efectivos en el parque y otro de retén.

Ya Cruz Roja tendrá ambulancias y distintos medios en otros actos. En concreto dispondrá de ambulancia en el pregón, en el concierto del viernes, en el pregón infantil, en el Bombazo infantil, en el Bombazo; 4 ambulancias, un vehículo de intervención rápida, un botiquín, una embarcación más vehículo de apoyo, ambulancia en diferentes actos en la parte nueva, etc. «En total serán 22 ó 25 personas y 8 vehículos». Un año más, se llevará a cabo el servicio GPS de localización de niños mediante pulseras en el que colabora el Ayuntamiento. «Son muchas las personas que van a estar en la calle trabajando y agradezco la implicación de todas ellas, también de las personas voluntarias y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado», destacó la regidora.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno, Roberto Saiz, trasladó que la Junta Local de Seguridad «nos permite poner en común los instrumentos necesarios para garantizar una adecuada ordenación y desarrollo de estas fiestas de Interés Turístico Nacional, que son una institución en la provincia». Según desgranó, la Policía Nacional tendrá el día 21 un subgrupo de la Unidad de Prevención y Reacción de aproximadamente de unos 18 efectivos, y durante todas las jornadas festivas habrá presencia de un mínimo de tres dotaciones, dos de uniforme y una de paisano.

En lo que a la Guardia Civil se refiere, habrá un número «necesario» de unidades del Seprona, y además se ha solicitado la presencia, aunque no está garantizada, de un helicóptero para coordinar también las actividades sobre todo de prevención en materia de incendios y de infracciones forestales.

Dotaciones para el tráfico

En cuanto a la circulación, agregó el subdelegado, se determinará con el subsector de Tráfico para que existan las dotaciones necesarias para garantizar en las carreteras nacionales que en esos días de especial incidencia el acceso a la ciudad se haga con las mayores garantías. Saiz quiso incidir en que «estas fiestas se desarrollan con toda normalidad en las que yo he tenido experiencia. Otros años lo que he visto es una gran aglomeración de gente y sin embargo una ausencia absoluta de incidentes, y estoy seguro de que esa pauta va a seguir esta vez».

«Hay que trasladar a la ciudadanía una sensación de tranquilidad. Las medidas que se van a tomar son para garantizar un adecuado desarrollo de la fiesta, no para interferir en ella», remarcó.

Policías Nacionales con arma larga por el nivel 4 de alerta

Como recordó el subdelegado del Gobierno, al mantenerse elnivel 4 antiterrorista con medidas adicionales, se implementan medidas para evitar cualquier incidente y atentado. «Es para garantizar la seguridad, no para impedir el desarrollo de los actos», recalcó. «Las fuerzas y cuerpos de seguridad tienen sus propios protocolos, y no es extraño que en un momento determinado veamos patrullar a Policias Nacionales con arma larga, chalecos determinados, eso no tiene por qué alarmar a nadie. Aunque no hay un riesgo detectado aquí, no bajamos nunca la guardia y estamos cumpliendo nuestro deber y en permanente coordinación con otras fuerzas y cuerpos como Policía Local para tratar de evitarlo».