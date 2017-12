La mejor oferta para la obra del saneamiento de Orón se presenta por 361.000 euros Los vertidos sobre el río Oroncillo cesarán cuando las obras finalicen previsiblemente en el 2018. / Avelino Gómez El presupuesto era de 558.000 por lo que la propuesta podría incurrir en «baja desproporcionada» y ahora la empresa debe de justificarla ÓSCAR CASADO Lunes, 4 diciembre 2017, 00:21

No queda mucho pero de momento habrá que esperar un poco más. Se trata de la obra de conexión del saneamiento de Orón con el resto de la red local. Una de las inversiones municipales más importantes de los últimos ejercicios que parece que tras los retrasos sufridos se encuentra en la recta final para el inicio de los trabajos sobre el terreno.

Tras la elaboración del proyecto, la obtención de los permisos necesarios y el inicio del concurso, el Consistorio ya sabe que han sido quince las empresas que se han interesado por acometer la conexión. En el presupuesto municipal de 2017, se reflejó una partida de 700.000 euros, aunque el contrato salió por un importe de licitación de 558.000 euros sin IVA. Una cantidad de la que el Consistorio se ahorrará una parte ya que ninguna de las propuestas que se han presentado supera los 500.000 euros, en un proceso en el que el único criterio para la adjudicación es el precio.

Las ofertas se comprobaron el pasado lunes y por parte de los técnicos del Ayuntamiento se consideró que la que había indicado una cuantía más baja podría haber incurrido en una «baja desproporcionada», informa el concejal de Obras y Servicios, Adrián San Emeterio.

El responsable municipal explica que la vencedora, al menos por ahora, es una firma de Málaga especializada en obra civil. Su nombre es Instalaciones Huberto SL y mostró su disposición para ejecutar los trabajos por poco menos de 370.000 euros. Una cantidad que en caso de confirmarse supondría una rebaja respecto al precio de licitación de casi 200.000 euros.

No obstante, ahora la pelota está en el tejado de la empresa que tiene que justificar las cantidades propuestas para no incurrir en ninguna irregularidad. San Emeterio aclara que la firma malagueña debe mostrar «la justificación de la oferta que ha presentado». Un proceso que se espera que no se demore en exceso y que «no es un capricho del Ayuntamiento» sino responde a los plazos y requisitos exigidos por ley.

Por lo tanto, la legislación establece que en este momento se dé tiempo para que se aporte la documentación, y una vez se compruebe por parte de los técnicos, se pase a la siguiente oferta más ventajosa o se inicien los trabajos con ella. Cuando se fije definitivamente cuál es la firma que se va a encargar de acometer la conexión del saneamiento de la pedanía, será cuando se cierre, tal y como explica el concejal, una serie de aspectos.

El primero serían los plazos para arrancar, aunque el periodo de ejecución es de ocho meses. Además también se tendrán que establecer aspectos como «el personal o la maquinaria», apunta San Emeterio, aunque en el propio proyecto ya se establecían algunas cuestiones técnicas que el contratista ya conoce.

A la espera

Por lo tanto ahora se debe esperar a ver qué sucede con la oferta más ventajosa, aunque en esta ocasión la llamada del Ayuntamiento ha tenido una importante respuesta por parte del sector privado. La siguiente propuesta fijó un presupuesto de 375.107 euros y corresponde a una empresa madrileña. En caso de que pase a ella, los técnicos también tendrán que comprobar si ha incurrido en baja desproporcionada, lo que volvería a retrasar el proceso.

En cualquier caso, ninguna de las quince firmas que se han presentado superan la barrera del medio millón de euros. De todas ellas, la mayoría se han quedado por encima de los 400.000 euros y solo tres han reducido esta cantidad.

Junto a las dos mencionada, la tercera más ventajosa se ha quedado ligeramente por encima de los 398.000 euros. En cuarto lugar se ha colocado una firma que sí que tiene presencia en la ciudad como es Yarritu, que ha presentado una propuesta de 411.000 euros. Junto a esta, también se ha presentado como firma local Construcciones Ojembarrena, aunque en su caso se llega a los 434.344 euros.

De las quince, la más cara para las arcas municipales sería de 4886.576 euros, aunque con ella el Consistorio se seguiría ahorrando algo más de 70.000 euros.