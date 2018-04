Iván Sáez lanza con otros músicos una formación de «jazz post-industrial» Iván Sáez, en primer plano, junto con los instrumentistas de su formación. El septeto Seismic es «quizás la propuesta más personal que he liderado hasta ahora ya que da salida a un buen número de canciones propias que he compuesto», explica el saxofonista mirandés SAIOA ECHEAZARRA Lunes, 23 abril 2018, 02:19

Bajo el nombre ( ( S E I S M I C ) ), el saxofonista mirandés Iván Sáez Vigalondo está ahora al frente de «un septeto de jazz que junta en sección a cuatro instrumentos de viento con tono grave». «La sección está compuesta por Carles Lorente tuba, Aureli Andrés trombón, Esteve Molero flugabone y yo con el saxofón barítono». Junto con ellos, «en la base rítmica está Jordi Mestres al contrabajo, Federico Mazzanti al piano e Ignacio Mazzanti a la batería», detalla. «La idea del grupo ya me rondaba por la cabeza hace años, y venía componiendo para este grupo sin tenerlo aún, pero con la certeza de que en algún momento llegaría».

Afincado en Reus (Tarragona), el saxo cuenta que «en 2017 se dieron las circunstancias adecuadas para sacarlo adelante; energía, momento y poder contar con los músicos adecuados. Entonces vi que era el momento de arrancar este septeto». Se trata de «quizás la propuesta más personal que he liderado hasta ahora, ya que da salida a un buen número de canciones propias que he ido componiendo en estos años», transmite este músico de gran trayectoria nacido en la ciudad en 1974. ¿Y cuál es el estilo jazzístico que practica esta formación? Tal y como argumenta Iván, «con el jazz actual es complicado encontrar etiquetas a estilos, incluso la palabra jazz por sí sola dice poco ya… Y da poco significado concreto y en común para varias personas. Por lo tanto, para evitar etiquetas inoportunas nos hemos inventado una: Jazz Post-Industrial».

En ese sentido, expone el siguiente planteamiento. «¿Qué hace la industria? Elige un formato que funciona, funcionó o cree que funcionará y fabrica muchas unidades. Esto pasa con casi todos los productos que consumimos; la comida, la ropa, y hasta con la música y, por supuesto, también con el Jazz. Bien, pues ( ( S E I S M I C ) ) no se rige por ningún formato preestablecido. Es arriesgado, innovador y tiene sonido propio». Tal y como reseña el músico, «creo que todo lo que no siga la inercia o vaya a contracorriente debe tener una base conceptual sólida, y para mostrarla en todo momento he cuidado muy bien la estética de los trailers y vídeos que hemos producido para poner cara al septeto. Se pueden ver en las redes, youtube o mi página web».

Negociaciones con festivales

Expuestos los fundamentos de la formación, ahora toca hablar del formato en vivo. «Aunque venimos trabajando desde hace años, el septeto ha salido a la luz hace un mes, así que en estos momentos estamos negociando con varios festivales de jazz. Tenemos varias fechas en el aire que esperamos sean el principio de otras que le sigan», avanza el instrumentista, añadiendo que «salir a tocar con este septeto no es fácil. Se pone en un caché que las programaciones de música y jazz discretas no pueden asumir, somos conscientes de esta realidad, pero nos abre la puerta a otro tipo de posibilidades».

Sobre la posibilidad de acudir a Miranda con su banda, «por supuesto que me encantaría. Aunque esto ya no depende de mí, más allá de informar de todos los trabajos que voy desarrollando. Hace siete años que no toco en Miranda, desde 2011. Y en este tiempo he coliderado dos discos preciosos: 'Canciones' de Artrio (2014) y 'Our Love is Here To Stay' de RCS en 2017, con los que hemos tocado por toda la geografía española».

Este último álbum existe «gracias a la gran respuesta. Se grabó con un 'crowdfunding' en el que el público compraba el disco antes de que lo grabáramos convirtiéndose en micromecenas. Fue una experiencia especial y muy intensa. Toda esta gente que apoyó el trabajo ya está disfrutando de un gran disco en su casa». Como destaca Iván, «RCS fue una aventura preciosa. Aprendí mucho grabando standards de jazz con esta formación. Hay proyectos que cuando graban comienzan y otros que cuando graban terminan. RCS es de los segundos. Es uno de los discos de los que me siento más orgulloso».

No ha sido ese su único proyecto. «Hace nada acabo de volver de gira por Andalucía con Angie Rodríguez y Elisabet Raspall. Hemos tocado en el auditorio de la Ciudad del Conocimiento de Dos Hermanas (Sevilla) dentro del marco del XII Festival Soberao Jazz, en el auditorio Felipe VI de Estepona (Málaga) y en El Puerto de Santa María (Cádiz). Es uno de los mejores tríos con los que he trabajado y le veo perspectivas de futuro», asegura.