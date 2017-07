Instan a Renfe a unificar los talleres y a recuperar cargas de trabajo Los talleres. / A. GÓMEZ Aitana Hernando y miembros del comité ferroviario se reunirán el día 18 con el responsable de Fabricación y Mantenimiento de la entidad pública CRISTINA ORTIZ Viernes, 7 julio 2017, 07:39

Con el mandato de instar a Renfe a iniciar el proceso de unificación de los dos talleres que tiene en la ciudad, invertir en la actualización de sus instalaciones y reparar todas las deficiencias de las instalaciones, la alcaldesa, Aitana Hernando, mantendrá una reunión el día 18 con el responsable de Fabricación y Mantenimiento de la entidad pública, a la que acudirá acompañada por miembros del comité de empresa.

La moción aprobada ayer en el pleno municipal con la unanimidad de los grupos políticos también incide en la necesidad de empezar a rejuvenecer la plantilla y a compensar las bajas de los últimos años; sin olvidar la importancia de «recuperar o sustituir las cargas de trabajo que se han ido a otras residencias, con el objetivo de mantener la viabilidad a largo plazo».

Si bien, el portavoz de IU, Guillermo Ubieto, cree que habría que hacer más. Lo hizo tras recordar que una moción similar ya se aprobó en 2005, cuando la empresa pública se desgajó en cuatro sociedades, y no hubo ningún resultado. «Las preocupaciones eran las mismas que ahora, desde el ministerio se hicieron una serie de promesas que no contribuyeron a paliar la pérdida del sector en la ciudad». Una afirmación que acompañó de números, recordando que «2001 había 96 máquinas para mantenimiento y ahora 19; y solo en 2013 se perdieron 5 regionales con Burgos, Logroño y Vitoria... La situación no se consiguió mejorar nada, por eso creemos que hay que dar más pasos e ir más allá».

Una demanda compartida por el portavoz de Ganemos, José Ignacio Redondo, que apuntó que «se debería haber informado a la ciudadanía para entre todos movilizarnos en defensa del ferrocarril público». Y es que aunque en este momento sea la situación de los talleres la que ha hecho saltar la alarma, «el hecho concreto de la pérdida de trabajo, es todo el sector el que está sufriendo una pérdida progresiva», señaló Ubieto, cuyo grupo no dudó en mostrar su interés por poder asistir al encuentro con los responsables de Renfe. Una opción que no fue aceptada por el equipo de Gobierno, por entender que se trata de un encuentro institucional y en el que el Ayuntamiento está representado por su máximo responsable, en este caso la alcaldesa.