Del Hospital de Miranda al desierto Imagen de una de las intervenciones llevadas a cabo. Varios sanitarios del centro comarcal han integrado la comisión que ha trabajado en los campamentos de refugiados saharauis SAIOA ECHEAZARRA Viernes, 30 marzo 2018, 01:37

Seis profesionales que desempeñan su labor en el Hospital Santiago Apóstol han tomado parte en la III Comisión Médico-Quirúrgica que ha estado trabajando en los campamentos de refugiados saharauis desde el pasado 13 al 27 de febrero de la mano de la Asociación Amigos del Sáhara de la provincia. Desde el centro comarcal concretamente partieron los anestesistas Rafa Barreiro y Carlos Varela, la ginecóloga Asunción Bermejo, la enfermera de quirófano Susana López y los cirujanos Carmelo Yarritu y Mario de Francisco.

Según relata este último profesional, todos ellos han vuelto muy satisfechos de la expedición. «Estuvimos en el hospital Buel-la con un equipo integrado por dos anestesistas, dos traumatólogos, dos cirujanos, una ginecóloga, una enfermera especialista en quirófano y un médico de familia y también un ingeniero para tareas de mantenimiento».

Tras su labor allí «la verdad es que hemos vuelto encantados. Nos ha salido todo fenomenal. Hemos trabajado un montón», cuenta satisfecho De Francisco. «Íbamos con el objeto de poner en marcha la torre de laparoscopia. El año pasado, cuando yo fui, las operaciones sobre todo de vesícula, que allí son muy frecuentes, las tuvimos que hacer todas por vía abierta porque no había torre de laparoscopia. Entonces, para este año nos planteamos la posibilidad de intentar conseguir una torre y ponerla en marcha allí».

Consiguieron la torre, la han puesto en funcionamiento y «hemos operado incluso más que el año pasado, y además por laparoscopia, que para los pacientes es mejor, la cirugía es menos agresiva y la recuperación es mejor». En cifras, sumando el total de las consultas de primaria, ginecología, traumatología y cirugía han sido más de 800 los pacientes atendidos.

«El número estará más cerca de 900 que de 800», apunta De Francisco. Asimismo, los pacientes operados «han sido más de 80». El profesional destaca que «el año pasado, de los pacientes de cirugía que operamos, 23 fueron por extirpación de vesícula, y este año sido 36 los pacientes a los que se les ha extirpado, y por laparoscopia», reseña. «Ha habido cirugía de traumatología, en general de hernias, tumores de mama, y más, pero la vesícula es frecuente en general, y allí como van pocos médicos, se van acumulando los pacientes y al final se atiende a muchos con ese problema».

«Es mi segundo año»

«Hemos venido muy contentos porque se ha trabajado mucho, ha salido todo bien, no hemos tenido grandes problemas , manejándonos con las carencias que hay allí, donde no tienen absolutamente nada. Con el material que había disponible hemos podido trabajar incluso más que el año pasado», reseña el cirujano.

«Para mí es el segundo año», explica el profesional. La asociación provincial organizó hace unos años una comisión médica a la que fueron médicos de familia. El pasado curso ya fue una comisión médico-quirúrgica. Aquella vez, cuando Mario volvió al Hospital de Miranda y les contó su experiencia a los compañeros, otros se animaron. «El año pasado fuimos Rafa Barreiro y yo, y esta vez desde Miranda hemos ido seis personas».

«El material obsoleto puede tener una segunda vida allí»

La escasez de medios es un problema para la atención médica a refugiados. «No tienen algo tan básico como aparatos para hacer electros», expone a modo de ejemplo. «Uno de los logros fue llevar dos negatoscopios (dispositivo para visualizar radiografías). En Sacyl ya no se utilizan porque las radiografías y todo está digitalizado y lo ves en la pantalla del ordenador». Por ello «vemos la posibilidad de intentar darle una segunda vida al material obsoleto y retirado que está en nuestros hospitales poniéndolo en marcha allí. Máquinas antiguas de hacer electros que están en los sótanos allí tienen un segundo uso, que es lo que hemos hecho nosotros con la torre, una torre vieja que nos donó un particular. Ya no era útil aquí y sin embargo allí ha hecho una gran labor», remarca.