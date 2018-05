Fernando Esteve pronuncia el pregón Protagoniza la llamada a la fiesta con un discurso donde repasó su trayectoria en San Juan y ensalzó los valores del deporte y el tenis de Miranda SAIOA ECHEAZARRA Jueves, 17 mayo 2018, 23:21

Fernando Esteve cambió la cancha por el balcón de la Casa Consistorial y la raqueta por el micrófono para anunciar las Fiestas de San Juan del Monte 2018. El técnico y seleccionador nacional de tenis en silla pronunció un discurso lleno de recuerdos, elogios, mensajes y deseos para estos días de juerga y para los que vengan en el futuro. Arrancó repasando su trayectoria en los festejos. «Mis primeros recuerdos me llevan a la infancia, con mis padres. Recuerdo ese bullicio, la alegría que se respiraba en la calle. Recuerdo con cariño el pantalón de mil rayas de mi primera cuadrilla, Los Barbis». «En mi adolescencia pasé a formar parte del Expolio, donde tengo buenos amigos, están mi hermano, mi cuñada y mi sobrina, y donde tuve la suerte de conocer a Maribel. Desde que la vi por primera vez, me rompió el saque y siempre he estado detrás en el marcador», dijo entre aplausos.

Después, «en mi juventud pasamos a los Cigotes, donde tengo todo lo que un sanjuanero necesita: mis amigos de toda la vida, mis hijos, mi mujer y un grupo de gente encantadora que forma esta cuadrilla a la que he visto desfilar y ganar el desfile del Blusa en varias ocasiones».

«Estoy aquí por el deporte y por eso quiero aprovechar para hacer una mención especial al deporte mirandés en general y al Club Deportivo Mirandés en particular, desde el que siempre me han mostrado su cariño y colaboración, y que ahora está luchando por el ascenso. En el deporte, como en la vida, tu actitud te define. Y esa actitud es la que en San Juan nos hace disfrutar y compartir todo», reflexionó emocionado. «Desde este balcón tengo el privilegio de poder agradecer a todos aquellos que, desde nuestros inicios en el 1979 en el que empezamos nuestra andadura en Miranda y hasta el día de hoy, han entrenado, competido y disfrutado del deporte con nosotros. Llevo una vida entera dedicada a la enseñanza del tenis, pero sobre todo formando personas y enseñando estos valores ligados al deporte y a la vida, como el esfuerzo, la superación, el compañerismo o la deportividad. Pero por encima de todo, lo más importante es formar personas educadas, activas, sanas».

«Mi primera ausencia»

Esteve evocó su primera ausencia en las fiestas. «En San Juan del 2013 viví una situación con sabor agridulce. La Federación Española me pidió ser el capitán de la selección española de tenis en silla absoluta en la Copa del Mundo, en Turquía. Pero algo rondaba en mi cabeza: esas fechas me sonaban. Revisé el calendario y, efectivamente, coincidían con nuestras fiestas. Inmediatamente solicité el cambio de sede para traer el mundial a Miranda, pero no entiendo por qué, no lo concedieron. Desde ese momento comprendí perfectamente lo que se siente cuando un sanjuanero tiene que vivir lejos de su ciudad las fiestas». Le vinieron a la mente elementos como el Bombazo, la música, la blusa, la Orden del Bombo, la Ermita o la Romería, «que es única, con un paraje inigualable como es nuestro monte, con sus casetas, sus cuadrillas y charangas». Una jornada en la que «mirandeses, mirandillas y sanjuaneros ¡somos uno!». «Las primeras líneas de este pregón las empecé a escribir en un vuelo de Madrid a Lisboa con uno de mis jugadores al lado. En mi maleta, la ropa del equipo, mis raquetas, 4 pañuelos de San Juan, la bandera de mi ciudad y una ilusión: ganar la fase europea de la Copa del Mundo en Portugal, que nos daría el billete para Holanda. Y así fue, quedamos campeones. Saqué los pañuelos y la bandera, se los puse al cuello y nos hicimos una foto para la Cofradía, saltándonos todo el protocolo. Os puedo asegurar que en Portugal conocen ya de nuestras fiestas de San Juan del Monte», se enorgulleció el protagonista.

También recordó situaciones adversas como el cierre de empresas o el desempleo. «Pero los mirandeses, como los grandes tenistas, somos resilientes y seremos capaces de superarlo. Seguro que damos la vuelta al marcador», vaticinó.