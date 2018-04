Fernando Esteve, «muy ilusionado» por ser el pregonero de San Juan del Monte El pregonero, ayer en la sede de la Cofradía. / E. C. «Sanjuanero de toda la vida», el seleccionador nacional de tenis en silla compatibilizará las celebraciones de este año con su abultada agenda como técnico SAIOA ECHEAZARRA Viernes, 6 abril 2018, 22:23

Emocionado. Casi entre lágrimas. Así compareció ayer Fernando Esteve, que se declara un «sanjuanero de toda la vida», tras conocerse que tendrá el honor de pronunciar el pregón anunciador de las fiestas de San Juan del Monte este año. El seleccionador nacional de tenis en silla de ruedas quiso en primer lugar agradecer esta elección a la Cofradía, resaltando que «espero estar a la altura porque para mí es un honor».

También apuntó, con respecto a su abultada agenda como técnico, que confía en poder compaginar todos sus compromisos profesionales con los del programa de las celebraciones. «Hay un campeonato de España y tendré que estar yendo y viniendo a Logroño. Lo podré encajar bien y cumplir con todas las actividades que tenga que realizar», aseguró. Su papel de pregonero de las fiestas se lo comunicaron «hace unos días, yo pensé que me llamaban por un torneo, pero mi mujer no, ella pensaba que era por esto. Me sorprendió y estoy muy ilusionado, fue una alegría».

Sobre el discurso que dará, confesó que «alguna vuelta le voy dando, de hecho, me estudiado unos cuantos ya, el problema es que me costará arrancar, porque me conozco. Quiero dar un repaso evidentemente a mi trayectoria como mirandés, como sanjuanero, es un poco lo que nos gusta, y a las peñas en las que he estado, agradecer cosas a mucha gente, y recordar. A ver si aguanto la emoción».

Esteve explicó que «he pasado por tres cuadrillas a lo largo de mi vida hasta Los Cigotes, que es en la que estoy en la actualidad». Reconoció que le ha resultado siempre «complicado» compatibilizar su profesión con los festejos.

Desde hace años, sin ser aún seleccionador, «se ha contado mucho conmigo para muchas cosas, aunque quizá se vea más fuera de aquí, en sitios como Madrid», repasó, evocando que «ya fui como capitán a Turquía en un San Juan del Monte en el que me perdí todo, porque tuve que estar 9 días al frente de la absoluta». Sin embargo, este año «lo tengo bastante bien; tengo dos viajes entre Portugal y Holanda y ahí encajo San Juan, que me pilla con un campeonato de España clasificatorio, pero podré ir y venir de Logroño», reiteró.

«No es fácil elegir»

Desde la Cofradía, su presidente, Álvaro de Gracia, resaltó que de Fernando Esteve «sobra la presentación»; recordando que es el seleccionador nacional de tenis en silla de ruedas de la Real Federación Española de Tenis y técnico especialista de tenis en silla así como participante en el equipo nacional en certámenes internacionales.

Es también director del Torneo Internacional Memorial Oliver Puras, presidente de la Asociación de Tenis de Miranda y profesor de tenis, «pero sobre todo admirado mirandés y muy querido sanjuanero».

«Lo que caracteriza a Fernando y a todos los pregoneros que hemos tenido es que por encima de ser grandes mirandeses, grandes sanjuaneros, son grandes personas, dedicadas a la actividad de la ciudad, dispuestas a trabajar incondicionalmente por todos nosotros, y esta es una pequeña posibilidad que tiene la Cofradía de demostrar el agradecimiento a estos ciudadanos que nos llevan tan lejos y tan alto».

El presidente transmitió al pregonero que «a mí me parece muy difícil el reto que vas a asumir. Yo no me atrevería a ser ni sanjuanero ni pregonero. Me parece algo muy bonito, de una proyección extraordinaria para la ciudad». Mariví Conejo, vicepresidenta de la Cofradía, añadió que «elegir pregonero parece fácil pero no lo es. En estos 6 años hemos tratado de buscar personas primero que vivan la fiesta con el mismo amor que nosotros y segundo que sean de distintos ámbitos».